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GeriTeknoloji Acer Aspire 3 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri
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Teknoloji
Haber Giriş: 13.08.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

Acer Aspire 3 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

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Acer Aspire 3 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Acer, yeni nesil dizüstü bilgisayar serisi Acer Aspire 3 ile kullanıcılarının karşısına çıktı.

15,6 inçlik ekranlar ile gelen Acer Aspire 3 (A315-22) ve (A315-34) dizüstü bilgisayarların FHD çözünürlüklü ekranları parlak, canlı renkler ve ayrıntılı görüntüler sunuyor. Aspire 3 dizüstü bilgisayarlar, ayrıca göz yorgunluğunun azaltılmasına yardımcı olmak için mavi ışığı filtreleyen Acer BlueLightShield teknolojisini barındırıyor. Bu teknoloji bilgisayar başında uzun saatler harcayan kullanıcıların göz sağlığını koruyor.

Her iki Aspire 3 dizüstü bilgisayar da 2 kg’nin altındaki ağırlıklarıyla taşınabilir modeller. Bu cihazlar, 9,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. İki model de 128 GB SSD depolama kapasitesi ve 4 GB’lık RAM yer alıyor. Acer Aspire A315-22, 2,2 GHz maksimum işlemci hızına sahip AMD A4 9120 işlemcisi ile dikkat çekerken, Acer Aspire A315-34 modeli, 2,8 GHz maksimum işlemci hızına sahip Intel Celeron N4020 işlemciyle öne çıkıyor.

Acer Aspire 3 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Stratejik olarak yerleştirilmiş Wi-Fi 5 (diğer adıyla 802.11ac) kablosuz anten sayesinde kesintisiz bir kablosuz sinyale sahip olan Aspire 3 dizüstü bilgisayarların optimize edilmiş dijital web kamerası ve mikrofonu, bağlantılarınızda işitsel ve görsel açıdan netlik elde etmenizi sağlıyor.

Acer Aspire 3 A315-22 ve A315-34 modelleri 2.999 TL fiyatla satışta.

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