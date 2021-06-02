Access point nedir ve ne işe yarar? Access point nasıl kullanılır

Access Point’ler kablolu bağlantıları daha çok kablosuz bağlantılara çevirmek için kullanılır. Access’ler’in kablolu interneti kablosuz wifi internete çevirme özelliği bulunur. Bunun yanında sinyal tekrarlayıcı “Repeater” olarak da çoğu zaman kullanılabilir.

Access Point Nedir ve Ne İşe Yarar?

Access point, Türkçe'ye "erişim noktası" olarak çevrilen ve internet erişimi olan telefon, tablet, bilgisayar gibi internet erişimi olan her türlü cihazı internete bağlayan cihazlara verilen ortak bir isimdir. Access Point'ler daha çok kablolu bağlantıları kablosuz bağlantılara çevirmek için kullanılıyor. Access pointlerin kablolu interneti kablosuz internete çevrime özelliğinin yanında tekrarlayıcı, yani diğer bir adı ile repeater özelliği de bulunur. Bu özellik daha çok iç mekanda ve uzak noktalarda kolaylıkla internet erişimi sağlamak için ya da kablo kirliliği oluşturmak istemeyen kişiler tarafından kullanılır.

Access pointler iç ve dış mekana uygun olacak şekillerde üretilir. Dış ortam için üretilen access pointler, özellikle de kötü hava koşullarında sinyal üretme kalitesinin olumsuz yönde etkilenmemesi için iç ortam için üretilmiş olan access pointlere göre çok daha dayanıklı bir şekilde tasarlanır. Bu access pointler, özel çalışma prensibi ile üretilir.

Access Point Nasıl Kullanılır?

Access Point cihazının kurulumu aslında ADSL modem kurulumuna çok benzer. Bunun için öncelikle internet bağlantınızı sağlayan ADSL ile access point cihazı arasında ethernet kablosu ile bağlantı kurmanız gerekir. ADSL modemin sinyal gücünün zayıf olduğu durumlarda access point cihazı devreye girerek internet bağlantısını genişletiyor.

Fabrika, okul, iş yeri, ev gibi sinyal gücünün düşük olabileceği pek çok yerde access point cihazı ile modemi ethernet kablosu ile birbirine bağlamanız gerekiyor. Daha sonra access point cihazının fişini pirize takmanız gerekiyor. Güç adaptöründen gelen kabloyu da access pointe taktıktan sonra güç düğmesine basarak access pointi kullanmaya başlayabilirsiniz.