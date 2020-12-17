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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:11 | Son Güncelleme:

ABD'li roket üreticisi test fırlatışında ilk kez uzaya ulaştı

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ABD'li roket üreticisi test fırlatışında ilk kez uzaya ulaştı
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Şirketin "Rocket 3.2" adını verdiği prototipin Alaska'daki Pasifik Uzay Limanı Kompleksi'nden uzaya fırlatıldığı bildirildi.

ABD'de yeni kurulan Astra adlı roket üreticisi şirket, ilk kez bir prototipini test fırlatışında uzaya ulaştırmayı başardı.

Space.com'un haberine göre, şirketin "Rocket 3.2" adını verdiği prototip, Alaska'daki Pasifik Uzay Limanı Kompleksi'nden uzaya fırlatıldı.

12 metre uzunluğundaki roket, 8,5 dakika süren yolculuğunda, atmosfer ile uzay boşluğunu ayırdığı farzedilen, 100 kilometre irtifadaki "Karman Çizgisi"ni geçmeyi başardı.

Roketin ikinci aşamasının ateşleyici kısımdan ayrılarak kendi itiş mekanizmasını harekete geçirdiği, ancak yörüngeye ulaşabilecek bir ivme yakalayamadığı bildirildi.

Merkezi California'da bulunan şirket, eylülde "Rocket 3.1" adını verdiği prototiple uzaya ulaşma denemesi yapmış fakat başarılı olamamıştı.

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