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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 22.05.2020 - 06:34,Son Güncelleme:

ABD'li bilim insanlarından koronavirüs aşısıyla ilgili kötü haber

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ABD'li bilim insanlarından koronavirüs aşısıyla ilgili kötü haber
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Kanser, HIV/AIDS ve insan genomu projesiyle ilgili çığır açan çalışmalarıyla tanınan ABD'li bilim insanı William Haseltine, hükümetlerin yakın vadede bir koronavirüs aşısı bulunmasına güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Haseltine, virüsün yine de etkili bir aşı olmadan, yayılmaya başladığı anda enfeksiyonları tespit ederek, temas ettiklerini bularak ve izole ederek kontrol edilebileceğini vurguladı.

Haseltine ayrıca insanlara maske takma, ellerini yıkama, yüzeyleri temizleme ve sosyal mesafeyi koruma çağrısı yaptı.

William Haseltine bir aşı geliştirilmesinin mümkün olduğunu da söyledi, ancak "Ben buna bel bağlamazdım" diye de ekledi.

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