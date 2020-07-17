ABD'den Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması

ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmanıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde ABD'nin bazı Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması getirmesi ise yaşanan gerilimi daha da artırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada "Bazı Huawei çalışanları, insan hakları ihlallerini gerçekleştiren Çin Kominist Partisine maddi destek sağlıyor." dedi; ancak bu sözlerle de yetinmeyen Pompeo, Huawei ile iş yapanlar için de şu sözleri dile getirdi:

"Dünyanın dört bir yanındaki telekomünikasyon şirketleri kendilerini dikkatle değerlendirmelidir. Huawei ile iş yapıyorlarsa, insan hakları ihlalleri ile iş yapıyorlar."

İngiltere'nin 5G ağları konusunda Huawei'ye karşı aldığı tavırdan dolayı da mutlu olduğunu ifade etmekten de geri durmadı.



