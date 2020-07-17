MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriABD'den Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması
GeriTeknoloji ABD'den Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 17.07.2020 - 07:57,Son Güncelleme:

ABD'den Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
ABD'den Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması
Abone Olgoogle-news

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları her geçen gün yeni bir boyut atlarken, bu kapsamda ABD'nin hedefinde olan Huawei'de bu kez hedef çalışanlar oldu. ABD, Çin Komünist Partisi'ne destek verdiklerini gerekçe göstererek bazı Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi.

ABD ile Çin arasındaki gerilim tırmanıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde ABD'nin bazı Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması getirmesi ise yaşanan gerilimi daha da artırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada "Bazı Huawei çalışanları, insan hakları ihlallerini gerçekleştiren Çin Kominist Partisine maddi destek sağlıyor." dedi; ancak bu sözlerle de yetinmeyen Pompeo, Huawei ile iş yapanlar için de şu sözleri dile getirdi:

"Dünyanın dört bir yanındaki telekomünikasyon şirketleri kendilerini dikkatle değerlendirmelidir. Huawei ile iş yapıyorlarsa, insan hakları ihlalleri ile iş yapıyorlar."

İngiltere'nin 5G ağları konusunda Huawei'ye karşı aldığı tavırdan dolayı da mutlu olduğunu ifade etmekten de geri durmadı.

Gmail'de imza nasıl eklenir ?Gmail imza ekleme işlemi nasıl yapılır? İşte e-postalarınıza imza eklemenin en basit yolu...
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle