ABD'de "kaşık emojisi" savaşları!

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New York Times'ın haberine göre, ABD hükümetinin Genel Hizmetler Yönetimi (GSA) birimi, "kaşık emojisini" videokonferans platformunda kullanıma kapattı.



Bu hamle, Trump yönetiminin "Yoldaki Çatal" adı verilen işten ayrılma önerisine karşı çalışanların dijital kaşığı bir protesto yöntemi olarak kullanması üzerine geldi.



Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından çalışanlara "Yoldaki Çatal" başlıklı bir elektronik posta göndermiş ve görevlerini bırakırlarsa, alacakları ödemeyi açıklamıştı.



Aynı başlıklı elektronik posta, şimdi de hükümet çalışanlarına gönderildi ve görevlerinden istifa ederlerse, Eylül ayına dek maaş almayı sürdürecekleri belirtildi.



Söz konusu teklif federal çalışanlar ve işçi sendikalarının tepkisini çekti. Çarşamba günü GSA'nın "Teknoloji Dönüşüm Hizmetleri" bölümündeki çalışanlar, eski bir Tesla mühendisi olan ve şimdi kurumun başına geçirilen Thomas Shedd ile 600 kişilik bir video konferansta, sohbeti kaşık emojisi seline boğdu.



Kimi çalışanların da Slack durumlarına "kaşık emojisi" eklemeyi tercih ettiği bildiriliyor.



GSA da bu yaşananlar üzerine, birimin dijital platformlarından kaşık emojisini kaldırdı.