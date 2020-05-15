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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 15.05.2020 - 09:13,Son Güncelleme:

ABD'de bir kiliseden Zoom'a şaşırtan dava

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ABD'de bir kiliseden Zoom'a şaşırtan dava
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ABD'de bir kilise, Zoom üzerinden yapılan İncil dersini bir hacker'ın ele geçirip porno ve çocuk istismarı görüntüleri yayınlaması üzerine Zoom'a karşı dava açtı.

California'daki Saint Paulus Luther Kilisesi, Zoom yayınının ele geçirilip "hastalıklı ve rahatsız edici videoların" gösterildiğini açıkladı.

Kilise liderlerinin yardım için Zoom'a başvurduğu, ancak şirketin "hiçbir şey yapmadığı" iddia edildi.

Zoom iddialara yanıt vermedi.

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