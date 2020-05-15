ABD'de bir kiliseden Zoom'a şaşırtan dava

California'daki Saint Paulus Luther Kilisesi, Zoom yayınının ele geçirilip "hastalıklı ve rahatsız edici videoların" gösterildiğini açıkladı.

Kilise liderlerinin yardım için Zoom'a başvurduğu, ancak şirketin "hiçbir şey yapmadığı" iddia edildi.

Zoom iddialara yanıt vermedi.