ABD, TikTok'un ortağı mı oluyor? Trump varlık fonunu imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik kalkınma aracı olarak hizmet verecek ve belki de TikTok'u satın almak için kullanılacak devlet tarafından işletilen bir egemen varlık fonu planlarını özetleyen bir kararname imzaladı.

Böyle bir ABD fonu fikri daha önce de gündeme gelmiş olsa da, bu tür fonlar genellikle geniş doğal kaynaklara ve mali fazlalıklara sahip daha küçük ülkeler tarafından kullanılıyor.

Trump Pazartesi günü, bir ekonomik kalkınma aracı olarak hizmet verecek ve belki de TikTok'u satın almak için kullanılacak devlet tarafından işletilen bir egemen varlık fonu planlarını özetleyen bir idari emir imzaladı.

Fonun amaçları arasında havaalanları ve otoyollar gibi altyapının geliştirilmesi yer alıyor ve ABD'nin Panama ve Grönland gibi bölgelerdeki nüfuzunu genişletmesine yardımcı olabilir.

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent bir basın toplantısı sırasında "Likit varlıkların, bu ülkede sahip olduğumuz varlıkların bir kombinasyonu olacak ve bunları Amerikan halkı için ortaya çıkarmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

Trump'ın kampanyası sırasında "büyük ulusal çabaları" destekleyebileceğini söylediği fonla ilgili başka ayrıntı verilmedi. Gümrük vergilerinin finansman sağlamaya yardımcı olabileceğini söylemişti. Diğer ülkeler finansman mekanizması olarak doğal kaynaklar, finansal işlemler ve karbon kullanımı üzerinden alınan vergileri kullanılıyor.

ABD, TİKTOK'A ORTAK OLABİLİR

Trump, ABD'nin sosyal medya platformu TikTok'a ortak olacağı bir anlaşmanın potansiyel kullanım alanlarından biri olabileceğini söyledi. Uygulama güvenlik kaygıları nedeniyle kısa bir süreliğine çevrimdışı hale getirilmişti, ancak Trump uygulamanın 75 günlük bir süre için geri dönmesine izin veren bir emir imzaladı.

Böyle bir ABD fonu fikri daha önce de gündeme gelmiş olsa da, bu araçlar genellikle büyük bütçe açıkları veren ABD'nin aksine, geniş doğal kaynaklara ve mali fazlalıklara sahip daha küçük ülkeler tarafından kullanılıyor.

Bu fonlara sahip ülkeler arasında Çin, Norveç ve Singapur bulunmaktadır. Bir ABD fonu bu ülkelerle rekabet etmesine yardımcı olabilir ve hükümeti para toplamak için Hazine borcu ihraç etmeye daha az bağımlı hale getirebilir.

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İdari emirde fonun amacının "mali sürdürülebilirliği teşvik etmek, Amerikan aileleri ve küçük işletmeler üzerindeki vergi yükünü azaltmak, gelecek nesiller için ekonomik güvenlik sağlamak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve stratejik liderliğini uluslararası alanda teşvik etmek" olduğu belirtiliyor.

Bessent ve Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick, 90 gün içerisinde fonun nasıl işleyeceğine dair bir strateji geliştirmekle görevlendirildi.

Norveç Varlık Fonu, 1,7 trilyon dolardan fazla varlığıyla en büyük egemen varlık fonuna sahip.

Onu 1,3 trilyon dolarla China Investment Corp takip ediyor.

Bu fonlar hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra altyapı ve özel sermaye yatırımlarıyla da küresel finans piyasalarında yer alıyor. Eleştirmenler şeffaflık eksikliğinin, sıkı yönetim kuralları olmadığı takdirde çatışmalara ve yolsuzluğa yol açabileceğini söylüyor.