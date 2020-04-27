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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 27.04.2020 - 05:14,Son Güncelleme:

ABD, İran'ın uzaya yolladığı uyduyu takibe aldı

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ABD, İran'ın uzaya yolladığı uyduyu takibe aldı
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ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jay Raymond, İran’ın kısa süre önce fırlattığı uyduyu takip ettiklerini açıkladı.

Orgeneral Raymond, Twitter hesabından "ABD Uzay Kuvvetlerine bağlı Pete Hava Üssü'ndeki 18’inci Uzay Kontrol Filosu, İran’ın fırlattığı ve ‘3U Cubesat’ olarak nitelediği Nour-01 uydusunu  (SATCAT 45529) takip ediyor." paylaşımında bulundu.

İran’ın uydunun görüntü alma kabiliyeti olduğunu iddia ettiğini belirten Raymond, "Aslında o uzaydan baş aşağı görüntü alan bir video kameradır, istihbarat toplama kabiliyeti yok." ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, geçen hafta İran’ın Dünya’nın yörüngesine gönderdiğini açıkladığı uyduya ilişkin, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." açıklamasında bulunmuştu.

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