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A.A.
Haber Giriş: 11.12.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

ABD casus uydusunu uzaya fırlattı

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ABD casus uydusunu uzaya fırlattı
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ABD, "NROL-44" casus uydusunu uzaya gönderdi. Ulusal Keşif Ofisi'ne ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

"Space.com" internet sitesindeki habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

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