80072Efe hatası nedir, nasıl düzeltilir? 80072Efe Windows update hatası çözümü

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80072efe sorunu günümüzde en sık karşılaşılan problemlerden bir tanesini meydana getirmektedir. Bu sorunun çözülebilmesi için birkaç yöntem mevcuttur.

WİNDOWS UPDATE80072EFE HATASI NEDİR?

Windows Update Error 80072Efe hatası “dosya erişilemez” genellikle çalışma vakti hatası şeklinde isimlendirilmektedir. Windows Update ve benzeri yazılımların söz konusu olması durumunda, mühendisler bahsedilen hataları mümkün olabilen en kısa bir süre içerisinde ayıklamaya çalışmak adına çeşitli araçlar kullanabilmektedirler. 80072efe hatası en sık rastlanılan sorunlardan bir tanesidir.

80072EFE HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Windows 7 güncelleştirmelerinin yüklenme sırasında alınmakta olan 80072efe ya da 80072f76 hatalarının çözümleri için şu yöntemler uygulanmaktadır:

Böyle bir sorun mevcut ise bilgisayara rootkit bulaşmış olabilmektedir. TDSS Truva atı bu duruma sebep olabilmektedir. Bunun için ilk önce TDSS temizleyicisi indirilmelidir.

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TDSS killer çalıştırılır ve yönergeler takip edilir.

Bilgisayar bir kez daha başlatılır.

Daha sonra Windows 7 güncelleştirmelerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin sonucunda sorunun düzelmiş olması gerekmektedir.

80072EFE WİNDOWS UPDATE HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Windows 7 mevcut güncelleştirmeleri denetleme esnasında Windows Update 80072efe ya da 80072f76 hatası alınıyor ise bunun sebebi bilgisayar ile Windows Update sunucularının arasında bulunan bağlantının kesintiye uğraması olabilmektedir. Bunun için ilk olarak Windows Update'in kapatılması gerekmektedir. 10 ile 15 dakika beklenmelidir ve ardından Windows Update'i bir kez daha çalıştırmak gerekmektedir. Normal şartlarda Windows 7 güncelleştirmesi yükleme esnasında 80072efe ya da 80072f76 hatası alınıyor ise bu işlemden sonra düzelmesi gerekmektedir.