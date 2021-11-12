8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Bill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldiBill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldi!#Bill Gates
Şenol Güneş için bomba sözler: Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...Şenol Güneş için bomba sözler: 'Takım çalıştırsın göreyim, Sergen Yalçın...'#Murat Sancak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güneşin tekrar doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındırCumhurbaşkanı Erdoğan: Güneşin tekrar doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke MeclisteLütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te#Lütfü Türkkan
Ünlü modacı son yolculuğuna uğurlandı... Daha 2 gün önce konuştukÜnlü modacı son yolculuğuna uğurlandı... 'Daha 2 gün önce konuştuk'#Bahar Korçan
UEFA Galatasarayın itirazıyla ilgili kararını açıkladıUEFA Galatasaray'ın itirazıyla ilgili kararını açıkladı#Galatasaray
Türkiyeyi sarsan vahşette yeni görüntü Kılıçla yarım saat dolaştıTürkiye'yi sarsan vahşette yeni görüntü! Kılıçla yarım saat dolaştı#Ataşehir
Diyanetten yazı gönderildi: Cami ve mescitlerde saf düzeni talimatıDiyanet'ten yazı gönderildi: Cami ve mescitlerde saf düzeni talimatı#Diyanet İşleri Başkanlığı
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...#Savunma Sanayi
Dans teklifi cinayetinde karar Ailesi isyan etti... Kravat-takım elbise indirimi'Dans teklifi' cinayetinde karar! Ailesi isyan etti... 'Kravat-takım elbise indirimi'#ANTALYA
Bakan Elvandan döviz kuru mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru mesajı!#Bakan Elvan
Prenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacakPrenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacak#Prenses Charlene
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Samimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorumSamimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorum!#Enis Arıkan
HABERLERTeknoloji Haberleri

8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu

#Teknoloji#Bilişim#Vestel
8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu.

Haberin Devamı

İstihdam kapasitelerine göre kategorilere ayrılan ödül töreninde Vestel Elektronik, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında ikinci kez birincilik ödülüne layık görüldü. 

Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vestel bir televizyon ve beyaz eşya üreticisi olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi. Global bir teknoloji şirketi olarak da Ar-Ge daima çalışmalarımızın odağında yer alıyor. Her yıl ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. Türkiye’de en çok Ar-Ge harcaması yapan 10 şirketten biriyiz. Dünya pazarlarına sunduğumuz yenilikçi ürün ve servisleri, bilgi ve teknolojiye yatırım yaptığımız 8 Ar-Ge Merkezi ve 1500 kişilik dev Ar-Ge ekibimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından verilen bu kıymetli ödülle başarımızı ikinci kez taçlandırmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Teknoloji#Bilişim#Vestel

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır