8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu

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İstihdam kapasitelerine göre kategorilere ayrılan ödül töreninde Vestel Elektronik, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında ikinci kez birincilik ödülüne layık görüldü.

Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vestel bir televizyon ve beyaz eşya üreticisi olmanın ötesinde bir teknoloji şirketi. Global bir teknoloji şirketi olarak da Ar-Ge daima çalışmalarımızın odağında yer alıyor. Her yıl ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. Türkiye’de en çok Ar-Ge harcaması yapan 10 şirketten biriyiz. Dünya pazarlarına sunduğumuz yenilikçi ürün ve servisleri, bilgi ve teknolojiye yatırım yaptığımız 8 Ar-Ge Merkezi ve 1500 kişilik dev Ar-Ge ekibimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından verilen bu kıymetli ödülle başarımızı ikinci kez taçlandırmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz” dedi.