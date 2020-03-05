8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Apple Watch kadınları unutmadı

Apple Watch sahip olduğu tüm özelliklerle kadınlara daha sağlıklı bir yaşam için ilham veriyor. Kalp atış hızınızı takip ediyor ve yolunda gitmeyen bir şey olduğunda size haber veriyor. Döngünüzü izlemenize yardımcı oluyor. Bulunduğunuz ortamdaki ses seviyesi işitme duyunuzu etkileyecek noktaya çıktığında sizi uyarıyor. Dilerseniz Nefes, Kalp Atış Hızı ve Gürültü gibi komplikasyonları gün boyunca gözünüzün önünde olmaları için saat kadranınıza da ekleyebiliyorsunuz.



Kalbinizin sesine kulak verin

Apple Watch Series 5 kalp atış hızınızı dilediğiniz an kontrol edebilmeniz ve kalbinizin performansını takip edebilmeniz için onu gün boyunca izliyor. Dahası, kalp atış hızınız anormal bir şekilde yükseldiğinde veya düştüğünde belirtileri hissetmiyor olsanız bile sizi uyarıyor.





Yüksek veya düşük kalp atış hızı ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Fakat pek çok insan semptomları tanımadığı için bu semptomların altında yatan sebepleri fark etmiyor. Apple Watch Series 5, Kalp Atış Hızı uygulaması ile kalbinizi takip ediyor ve herhangi bir düzensizlik tespit ettiğinde size bildiriyor. Böylece siz de hemen önleminizi alıp doktorunuza danışabiliyorsunuz.

Bir dokunuşla menstrüel döngünüzü izleyin

Döngü İzleme uygulaması döngünüz hakkında ayrıntılı bilgi veriyor ve genel sağlık durumunuzu çok daha net bir şekilde görmenize yardımcı oluyor.

Uygulama, yüklediğiniz bilgileri kullanarak bir sonraki âdet veya doğurganlık döneminizin ne zaman başlayacağını tahmin etmenize yardımcı oluyor.

Uygulamayı açıp döngünüzde nerede olduğunuzu görebilir, dokunarak adet döneminizi kaydedebilirsiniz.



Ayrıca kanama düzeyini kaydedebilir, ya da baş ağrısı, şişkinlik, iştah değişikliler, akne, gibi başka semptomları da not edebilirsiniz.

Bu sayede sadece hazırlıklı olmakla kalmıyor, düzensizlikleri ve semptomları takip etmenize yardımcı olacak ve doktorunuzla daha aydınlatıcı konuşmalar yapmanızı sağlayacak bilgilere de sahip oluyorsunuz.

Gürültüye maruz kalmayın

Ses seviyeleri, siz farkına varmadan işitme duyunuzu etkileyebilecek noktalara ulaşabilir. Yeni Gürültü uygulaması, kalabalık uğultusu veya makine sesleri sizin için risk oluşturabilecek bir düzeye çıktığında bunu algılıyor.



Gürültü uygulaması Apple Watch’un mikrofonu kullanarak etrafınızdaki gürültünün desibel seviyesini ölçüyor. Size etrafınızdaki desibel seviyesinin değişken ortalamasını gösteriyor ve etrafınızdaki gerçek zamanlı değişimleri seviye metresiyle kadranınızda görüntülüyor.

Bu sayede siz de o ortamdan ayrılmayı veya bir tıkaç kullanmayı tercih ederek kulaklarınızı koruyabiliyorsunuz.

Biraz nefes alın

Gün içinde bazı anlarda durup rahatlamaya ve farkındalığınızı artırmaya vakit ayırmanız stresinizi azaltmaya ve genel sağlık durumunuzu iyileştirmeye çok yardımcı olabilir.



Nefes uygulaması bir dizi sakinleştirici nefes egzersiziyle hem rahatlamanızı hem de dengenizi korumanızı sağlıyor. Dilerseniz uygulamayı saat kadranı olarak da ayarlayıp ona dilediğiniz an erişebiliyorsunuz.

Sağlığınızı ön plana koyan uygulamalar

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereken alışkanlıkların belirlenmesinde, doğru uygulamaların seçilmesi de son derece önemli bir rol oynuyor. İster diyabet gibi sağlıkla ilgili bir durumu daha iyi yönetmeyi ister daha sağlıklı beslenmeyi veya stresi azaltmayı amaçlıyor olun, hedefinize öncelik vermenize yardımcı olacak bir uygulama mutlaka var. App Store şimdi doğrudan bileğinizde olduğundan sağlıkla ilgili harika uygulamalar bulmak artık daha da kolay.



App Store’dan erişebileceğiniz popüler sağlık uygulamaları:

Meditasyon : Her yerde yapabileceğiniz meditasyonlarla stresi azaltın, uyku düzeninizi iyileştirin ve daha fazla mutluluk bulun.

YAZIO : Kişisel diyet programınız için kalorileri hesaplayın, yediğiniz yemeklerin kaydını tutun ve aktivitelerinizi takip edin.

Waterminder : Su tüketiminizi takip edin ve içmek istediğiniz günlük su miktarına ulaşmak için hedefler belirleyin.

Sleep Cycle : Sizi uykunuzun en hafif anında nazikçe uyandıran akıllı alarm özelliğine sahip uyku takibi ve analizi uygulaması.



Sağlık uygulaması ile uzun vadeli sağlık verilerinizi inceleyin

iPhone’daki yeniden tasarlanan Sağlık uygulaması ile sizin için en önemli bilgilere erişmek her zamankinden daha kolay. Şimdi sağlık verilerinizin zaman içindeki değişimiyle ilgili otomatik olarak oluşturulmuş özetleri görebiliyorsunuz.Yeni Sağlık uygulaması, iPhone’unuzdan, Apple Watch’unuzdan ve kullandığınız üçüncü taraf uygulamalarından gelen sağlık verilerini birleştirerek ilerleme düzeyinizi tek bir yerde kolayca görebilmenizi sağlıyor. Sağlığınızla ilgili uzun vadeli eğilimlere veya günlük ayrıntılara göz atabiliyor, geniş bir yelpazeye yayılan birçok sağlık ölçümünü inceleyebiliyorsunuz.

Gizlilik



Sağlık uygulaması, tüm sağlık ve fitness bilgilerinizi aygıtınızda tek bir yerde ve kontrolünüz altında tutmanızı sağlıyor. Uygulamada hangi bilgilerin yer alacağına ve hangi uygulamaların Sağlık uygulaması üzerinden verilerinize erişebileceğine siz karar veriyorsunuz. Tıbbi Kimlik kartınıza ekledikleriniz hariç Sağlık uygulamasındaki tüm sağlık ve fitness verileriniz şifreleniyor. Dilerseniz sağlık verileriniz iCloud sayesinde tüm aygıtlarınızda otomatik olarak güncel tutuluyor ve yine hem aktarım hem de saklama sırasında şifreleniyor.