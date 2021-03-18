7060 kimin numarası ve neden arar?

7060, belirli dönemlerde arayanı dinlet servisine üye kazandırma amacıyla Vodafone kullanıcılarına yönelik aramalar yapabilmektedir. Tamamıyla Vodafone servisine ait olan bu numara, servis hakkında bilgi verme amacıyla arama yapmaktadır.

7060 NEDİR, NEDEN ARAR?

7060 numarası sizi aradığı zaman sizden herhangi bir ücret kesilmez. Ancak bu numarayı tekrar aramanız halinde dakika başına yaklaşık 20 kuruş kesilmektedir. Eğer aylık abonelik satın alırsanız o zaman aylık olarak faturanıza yaklaşık 2.5 TL yansıtılmaktadır. Her bir içerik için de yaklaşık 2.5 TL tahsil edilmektedir.

7060 ARAYANA DİNLET SERVİSİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Arayana Dinlet servisini kapatmak istiyorsanız aboneliğinizi iptal etmeniz de oldukça kolaydır. Bunun için Kapat yazıp 7060 numarasına göndermeniz gerekmektedir. Bunun yanında 7060 numarasını arayıp menüden 9'u tuşlayarak aboneliğinizi kapatabilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmeniz halinde sizden ekstradan herhangi bir ücret kesilmeyecektir.