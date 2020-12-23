6G araştırma projesi hayata geçiriliyor

Ağ tedarikçileri, iletişim servis sağlayıcılar, teknoloji sağlayıcıları ve Avrupa'daki önde gelen iletişim araştırma enstitüleri dahil olmak üzere gelecekteki bağlantı çözümlerinin tam değer zincirini temsil eden paydaşların yer aldığı konsorsiyumdan oluşan proje, 6G kablosuz sistemleri için teknik altyapının oluşturulmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.

Proje, Ericsson'ın dört temel itici gücü ele alıyor: Sistemlerin güvenilirliği, mobil teknoloji verimliliği sayesinde sürdürülebilirlik, sınırsız bağlanırlık, hızlandırılmış otomasyon ve dijitalleşme.

2023 Haziran'a kadar devam edecek proje, Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecek.

Türkiye de proje merkezleri arasında

Projeye Nokia ile birlikte liderlik edecek olan şirket, İsveç, Türkiye ve Macaristan olmak üzere üç Avrupa ülkesinde temsil edilecek. Farklı sektörlerin daha akıllı ve güvenli bir hale gelmesi için mobil ağlarla toplumu destekleyen Ericsson’un Türkiye’de hizmet veren Araştırma Laboratuvarı da Hexa-X projesinde yer alıyor ve yeni nesil inovatif iletişim platformu 6G’ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hexa-X ile ele alınacak altı konu

Dijital altyapılar toplumun, endüstrilerin ve ekonominin sürekli inovasyon ve evrimi için kritik bir temel oluşturuyor. Bu, toplumdaki beklentilerin artmasıyla desteklenen, teknoloji alanındaki ilerlemelerle hızlanan ve hayatımızı iyileştirecek yeni hizmetlere ve ekosistemlere yön veren 5G dönüşümü ve ötesiyle artmaya devam edecek.

Hexa-X projesi, gelecekteki kablosuz teknolojilere ve mimari araştırmalara güçlü bir şekilde bağlı olan fiziksel ve dijital dünya ile insanlar arasında köprü oluşturulmasına sağlam bir zemin hazırlayacak.

Bağlantı zekası: Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin, insanlığa hizmet eden önemli ölçüde geliştirilmiş verimlilik ve hizmet deneyimi için hayati ve güvenilir bir araç olmaları gerekiyor.

Tüm ağların birleştiği ağ: Giderek daha yetenekli ve akıllı bir hale gelen, heterojen büyüyen ve sonunda tüm ağları tek bir ağda birleştiren dijital bir ekosistem oluşturmak için birden çok kaynak türünün bir araya getirilmesi gerekiyor.

Sürdürülebilirlik, kaynak kullanımında verimliliği artırırken yeni yaşam biçimlerini destekliyor.

Küresel hizmet kapsamı: Uzak yerleri birbirine bağlayan küresel hizmet kapsamı için verimli ve uygun fiyatlı çözümler.

Olağanüstü deneyim: Yüksek bit hızları, sonsuza yakın kapasite, hassas konumlama ve algılama.

Güvenilirlik: İletişim gizliliğini ve bütünlüğünü korumak ve veri gizliliği, operasyonel esneklik ve güvenlik sağlamak.



