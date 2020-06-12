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Teknoloji
Haber Giriş: 12.06.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

65 yaş üstü internet üzerinden alışveriş yapmaya alıştı

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65 yaş üstü internet üzerinden alışveriş yapmaya alıştı
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Covid-19 pandemisi nedeniyle aylardır çıkamadıkları evlerinde dijital dünyayı keşfeden 65 yaş üstünün dijital dünyadaki davranışlarında da önemli değişimler oldu. Sosyal medyanın aktif kullanıcısı haline gelen ve cep telefonlarına indirilen uygulamaları rahatlıkla kullanabilen 65 yaş üstü için, internetten dizi, film, müzik indirmek artık “çocuk oyuncağı” oldu.

Pandemi öncesi parklarda, kahvehanelerde yaşıtlarıyla sohbet ederek, çarşı pazar gezerek vakit geçiren 65 yaş üstü, öğrendikleri teknoloji sayesinde bu aktivitelerini de evlerine taşıdılar. Birebir ya da toplu halde görüntülü konferans görüşmelerle arkadaşlarıyla buluşan 65 yaş üstünün, en büyük merakı da dijital alışveriş oldu.

65 yaş üstü, normal hayattaki alışveriş tecrübelerini kısa sürede dijital dünyaya da yansıttı. İhtiyaç duydukları ürünleri arama motorlarında buldular. Karşılaştırma sitelerini kullanarak bu ürünlerin en uygun fiyatlısına ulaştılar.

Avantajix’in kurucu ortağı Güçlü Kayral, pandemi döneminde e-ticarette çok büyük canlanma olduğunu belirterek, “Sadece Mart ve Nisan aylarında 5 milyon kredi kartının ilk kez internet ödemelerinde kullanıldığı açıklandı. E-Ticaretteki bu artışta 65 yaş üstünün rolü yadsınamaz. Birçok alışveriş sitesinin 65 yaş üstü için ücretsiz teslimat hizmeti vermesi, onlar için online alışverişi cazip kıldı.” dedi.

65 yaş üstünün pandemi öncesi ihtiyacı olan bir ürünün en ucuzunu bulabilmek için çarşı pazar gezdiklerini anımsatan Kayral, “Pazardan, marketten aldıkları ürünleri kan ter içinde eve taşırlardı. Şimdi ise bu ürünleri internetten satın alarak kapısına kadar getirtiyorlar. Online alışverişin rahatlığı ve konforu yaşlı insanlara çekici geldi. Alışveriş trendlerini de kısa sürede keşfettiler." diye konuştu.

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