'6. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde' yarışması için halk oylaması başladı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla düzenlenen ve gelenekselleşen “6. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışmasında jüri tarafından ilk 10 film belirlendi. Jüri tarafından seçilen ilk 4 filme ek olarak bu yıl beşinci olan filme “Halk Özel Ödülü” verilecek. Oylamaya katılan 300 kişiye 1 ay geçerli olmak üzere 4 GB internet hediye edilecek.

29 Mayıs tarihine kadar yapılacak oylamada birinci olan film, 5.000 TL’lik ödülün sahibi olacak. Halk oylamasında birinci olan film, jüri tarafından seçilen ilk dört film arasında yer alıyorsa, beşincilik ödülü sıralamada ilk dört içerisinde yer almayan bir sonraki filme verilecek.

Yarışmada birinci olan filmin yönetmeni 12.500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinci 10.000 TL, üçüncü 7.500 TL, dördüncü olan film ise Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü olarak 5.000 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak.



Yarışma kisafilmoylama.com adresi üzerinden gerçekleşecek.