6 aylık pandemi döneminin online alışveriş istatistikleri açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sınıfında tanımladığı koronavirüsten korunmak için alınan önlemler kapsamında çok sayıda vatandaş temassız alışveriş yapmaya olanak tanıyan e-ticaret sitelerine yöneldi. Veriler pandemi döneminde mobil alışverişteki artışla birlikte bazı ürünlere olan eğilimin farklılık gösterdiğine işaret ediyor.



Kredi kartı kullanımı zirvede



Pandemi döneminde en çok kullanılan ödeme yöntemi kredi kartı oldu. Alışverişlerin %62’si kredi kartı ile yapılırken %38’i banka kartı ile yapıldı. Özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde kredi kartı tercih edildi. Ortalama sepet tutarı, kredi kartında 208 TL iken banka kartlarında 93 TL oldu.



Tek çekim tercih edildi



Altı aylık pandemi sürecinde pek çok değişim yaşansa da taksit alışkanlıkları değişmedi. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin %84'ü taksitsiz gerçekleştirildi. Alışverişlerin %10’unda 3 taksite, %3’ünde 2 taksite böldürmek tercih edildi. Online mağazaların peşin alışverişler için sunduğu ekstra indirimlerin bu istatistikte etkisi olduğu düşünülüyor.



İç Anadolu sepetleri doldurdu



Pandemi sürecinde Türkiye'de en çok alışveriş yapılan bölge Marmara oldu. Marmara’yı İç Anadolu ve Ege takip etti. Sepetini en çok dolduran İç Anadolulular olurken, Ankaralılar 208 TL sepet tutarıyla online alışverişte öne çıktı. Sepetini en çok dolduran ikinci şehir 206 TL ile Muğla oldu. 201 TL sepet tutarı ile Artvin, Karadeniz’i de listeye ekledi.



Tüketicinin tercihi mobil alışveriş oldu

Pandemi sürecinde tüketiciler, ürün araştırması yapmadaki kolaylık ve kampanya fırsatları gibi avantajları bulunan mobil alışveriş yöntemine yöneldi. Yapılan alışverişlerin %45’inde bilgisayar kullanılırken, %55’inde kullanıcılar mobil alışveriş deneyimini tercih etti. Özellikle düşük tutarlı alışverişlerde mobil alışveriş öne çıktı. Bilgisayardan yapılan alışverişlerde ortalama sepet tutarı 280 TL iken, mobilden yapılan alışverişlerde ortalama sepet tutarı ise 97 TL oldu.



Kadınlar online alışverişte fark attı

Pandemi ile mücadele döneminde online alışverişin %33’ü erkekler, %67’si ise kadınlar tarafından yapıldı. Kadınların online alışverişte tercihi mobil alışveriş oldu. Erkeklerin %29'u mobilden, %71'i web üzerinden alışveriş yaparken; kadınların %55'i mobilden %45'i ise web üzerinden alışverişlerini gerçekleştirdi.



Farklı sektörlere eğilim



Pandemi sürecinde kitap ve eğitim sektöründeki satışlarda patlama yaşandı. iyzico'nun gerçekleştirdiği araştırmaya göre gıda ve giyim-aksesuar sektörleri de büyük ilgi gördü. Normalleşme sürecinin başladığı yaz aylarıyla birlikte araç kiralama, spor giyim mağazaları ve seyahat acentelerindeki alışverişlerde artış oldu.



