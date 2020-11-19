5G, yapay zeka, bulut ve edge için Intel yeni çözümünü duyurdu

Yeni Intel eASIC N5X, Intel FPGA uyumlu bir sabit işlemci sistemine sahip ilk yapılandırılmış eASIC ailesi. Intel eASIC N5X, müşterilerin hem özel mantıklarını hem de tasarımlarını FPGA içindeki yerleşik sabit işlemciyi kullanarak yapılandırılmış ASIC'lere taşımalarına yardımcı oluyor ve daha düşük birim maliyeti, daha hızlı performans ve daha düşük güç tüketimi gibi avantajlar sağlıyor.

FPGA'lar, müşteri tasarımları için en kısa pazara sürüm süresi avantajı ve esneklik sunarken, ASIC'ler ve yapılandırılmış ASIC cihazları, düşük güç tüketimi ve maliyetle daha iyi donanımı optimize edilmiş performansı sağlıyor. FPGA'lar çevik yenilikleri mümkün kılmak için ideal ve gelecek nesil teknoloji keşiflerine giden en hızlı yol. FPGA'ların programlanabilirliği, müşterilerin özel iş yükleri için hızlı bir şekilde donanım geliştirmelerine ve zaman içinde değişen standartlara uyum sağlamalarına yardımcı oluyor- aynen 5G'nin pazara sürülmesinin ilk aşamalarında ve açık RAN uygulamalarına doğru geçişte olduğu gibi.

Yeni yenilikçi Intel eASIC N5X cihazları, FPGA'lara kıyasla %50'ye kadar daha düşük çekirdek gücü ve %50'ye kadar daha düşük maliyet sunarken, ASIC'lere kıyasla daha hızlı pazara sürüm süresi ve daha düşük tek seferlik mühendislik maliyetleri sağlıyor.

Intel FPGA Teknoloji Günü’nde, Intel ayrıca, donanım, yazılım ve uygulama geliştiricilerinin özel hızlandırma platorm ve çözümleri yaratmalarını kolaylaştıracak, git havuzları aracılığıyla sunulan ölçeklenebilir, kaynak erişimli donanım ve yazılım altyapısı yeni Intel Open FPGA Yığınını (Intel OFS) tanıttı. Ayrıca Intel OFS, kodların daha etkin kullanımını sağlamak, geliştirme sürecini ve kurulumu hızlandırmak için standard arayüzler ve API’ler de sunuyor.



FPGA donanım tasarımı, Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemciye uygun yazılım yığını ve uygulama iş yüklerinden oluşan her yeni FPGA tabanlı hızlandırma platformunun geliştirilmesinde karşılaşılan zorluk ne kadarın sıfırdan yaratılması gerektiği ne kadarın yeniden kullanılması ya da lisansla alınması gerektiğine karar veriyor.