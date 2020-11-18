5G tüketici pazarı 2030 yılına kadar 31 trilyon dolara ulaşacak

İletişim servis sağlayıcılar, 5G kullanım senaryolarını genişleterek ve paket halinde sunarak sadece dijital hizmetlerden elde ettikleri geliri 2030 yılına kadar 131 milyar USD'ye kadar artırabilir. Bu gelir tahminlerinin yaklaşık yüzde 40'ını 5G ağları üzerinden sunulan video, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve bulut destekli oyunlar oluşturuyor.



Rapora göre, en başta oyunlar olmak üzere alışveriş, eğitim, uzaktan çalışma ve üretkenlik gibi alanlardaki kapsayıcı medyaya yönelik tüketici harcamalarının yarısından fazlasını artırılmış gerçeklik hizmetlerine yapılan harcamaların oluşturacağı öngörülüyor.

Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgular, tüketicilerin 5G hizmetlerini satın alma isteklerini COVID-19 salgınının nasıl etkilediğini de içeriyor. 2019'un başlarında tüketicilerin yüzde 20'si 5G hizmetlerini satın alma konusunda istekliydi. Ancak yıl sonunda bu rakam yüzde 10'lara kadar düştü. Bununla birlikte, dünya genelinde 5G hizmetlerini ilk kullanmaya başlayanların yüzde 20'si 5G hizmetleri için ücret ödemeye hazır. Rapora göre, 5G'yi erken kullanmaya başlayanlar ekonomik toparlanmaya yardımcı olabilir.

Raporda ayrıca iletişim servis sağlayıcıların tüketicileri 5G kullanmaya proaktif olarak teşvik ederek kullanıcı başına yüzde 34 daha fazla 5G ortalama geliri (ARPU) elde edebileceği öngörülüyor. İletişim servis sağlayıcıları, önümüzdeki 10 yıl boyunca pasif bir yaklaşım benimseyerek tüketici gelirleri yüzde 0,03 sabit gelir artışına kıyasla yüzde 2,7 lik bir bileşik yıllık büyüme hızıyla artırabilir.

Raporda ayrıca uç bilgi işlem ve ağ bölümleme gibi önemli teknolojilerin servis sağlayıcıların 5G hizmetlerinden elde ettikleri geliri güvence altına almalarına nasıl yardımcı olacağı da vurgulanıyor. Bu gelirler, bulut destekli oyunlar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi temel dijital hizmetlerden veya araç içi bağlantı ve ilgili güvenlik özellikleri gibi diğer hizmetlerden elde edilebilir.

Ericsson ConsumerLab, 2019'un mayıs ayında 30'un üzerinde kullanım senaryosunu, kullanıcıların bu senaryolara ilgileri ve bunlara ödeme istekliliklerini içeren bir rapor yayınladı. Yeni 5G Tüketici Potansiyeli raporu, hem servis sağlayıcılar hem de daha büyük BT ekosistemindeki iş potansiyeli tahminleriyle oluşturulan öngörülere dayanıyor.



