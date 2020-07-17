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Haber Giriş: 17.07.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

5G telefonlar 3 dakikada yüzde 33 şarj seviyesine ulaşacak

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5G telefonlar 3 dakikada yüzde 33 şarj seviyesine ulaşacak
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realme, 125W UltraDART uygulamasını hayata geçiriyor. Yeni 125W UltraDART Flaş Şarj çözümü ile şirket, 5G akıllı telefonları 3 dakikada yüzde 33 şarj seviyesine ulaştırıyor.

5G akıllı telefon kullanıcıları başta olmak üzere tüm dünyada kullanıcılar düşük pil sorunundan her zaman rahatsızlık duyuyor. Bu kapsamda şirket, 125W UltraDART Flaş Şarj çözümünü resmen duyurdu.

5G telefonlar 3 dakikada yüzde 33 şarj seviyesine ulaşacak
30W ile başlayıp 50W ve 65W şeklinde gelişimini sürdüren realme Dart Flaş Şarj Teknolojisi, bu duyuruyla birlikte 125W'a ulaşıyor. 

Diğer flash şarj çözümlerinden ayrılan çözüm ile realme, şarj işleminin toplam süresini sadece 1 veya 2 dakika kısaltmak yerine telefonu en kısa sürede yeniden çalışır ve aktif duruma getirmeye odaklanıyor. Kullanıcıları telefonlarını şarj etmek için uzun molalar vermek zorunda bırakmamak, pil ömrü hakkındaki endişelerini ortadan kaldırmak için akıllı telefonları 3 dakika içinde tekrar hayata döndürme teknolojisini optimize etmeye dikkat ediyor. 125W UltraDART ile, 4000mAh pil ömrüne sahip bir 5G akıllı telefon, sadece 3 dakikada yüzde 33 civarında şarj edilebiliyor. Yüzde 33 şarj da, 5G akıllı telefonun gün içinde saatlerce pil endişesi duymadan kullanılabilmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde ticarileştirme ve güvenlik hususlarının sağlanması ile birlikte realme, telefonların sadece 20 dakika içinde tamamen şarj olmasını sağlayacak. Akıllı telefon sıcaklığını özellikle 40°'nin altında kontrol eden şirket, en hızlı şarjı sağlamak yerine şarj hızını akıllı ve güvenli bir şekilde kontrol etmek istiyor. Sıcaklık kontrolü ile önümüzdeki dönemde sadece 13 dakikada yüzde 100 şarj mümkün hale gelecek.

Çok katmanlı korumalı olası şarj kazalarını önlemek için doğrudan şarjı benimseyen 125W UltraDART teknolojisi, hem verimlilik hem de güvenliğe odaklanıyor. 125W UltraDART, telefonu yalnızca ekranı açıkken ve çalışır durumdayken şarj ediyor. 

 

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