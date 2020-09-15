5G teknolojisini destekleyen telefonlar sıçrama yaşayacak

5G teknolojisi hayatımıza girdiğinde pek çok açıdan önemli yeniliklerini ve haliyle faydalarını göreceğiz. Nesnelerin İnterneti ile birlikte eşyalar akıllanırken, 5G ile hızlı iletişime geçerek daha etkin bir ekosistem ortaya çıkacak. Telefonlar ise 5G'ye geçmeye başladılar bile.

Canalys tarafından gerçekleştirilen pazar araştırması, 5G teknolojisini destekleyen telefonların sayısında ciddi bir artış yaşanacağını gösteriyor. Yapılan araştırmaya göre bu yılın sonuna kadar satılan 5G'li akıllı telefonların sayısı 278 milyonu bulacak. Bu satış rakamının yüzde 62'si yani 172 milyon adedi ise sadece Çin'de satılacak telefonlardan oluşuyor.



Çin'in öne çıkmasında Huawei, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, Meizu gibi Çin merkezli teknoloji üreticileri önemli rol oynuyor. Bu şirketlerin uzun bir süredir 5G alanında çalışmaları bulunuyor; özellikle Huawei'nin 5G alanında pek çok patenti bulunuyor.

Ancak telefonların 5G'ye geçmesiyle birlikte fiyatların da yükseleceği görülüyor. 2021 yılında satılan bir 5G telefonun ortalama fiyatı 765 dolar seviyelerinde olacak. Ancak 5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte 2024 yılına kadar bu fiyat 477 dolar seviyelerine kadar düşecek.



5G teknolojisi her ne kadar akıllı telefon satışlarını olumlu etkileyecek olsa da tek başına kurtarıcı olamayacak. Zira özellikle aylardır içinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla telefon sektöründe daralma yaşanacağı, bu nedenle telefon satışlarının global düzeyde yüzde 10.7 oranında azalacağı öngörülüyor.

5G henüz ülkemizde aktif hale gelmiş değil; ancak gelecek yıl yaygınlaşmaya başlayacak. 5G'nin kullanılacağı ilk yer ise İstanbul Havalimanı olacak.