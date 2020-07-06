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A.A.
Haber Giriş: 06.07.2020 - 06:56,Son Güncelleme:

5G teknolojisi Belçika'yı karıştırdı, protesto edildi

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5G teknolojisi Belçika'yı karıştırdı, protesto edildi
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Brüksel'de 5G'ye yönelik altyapı yatırımları protesto edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de merkez tren istasyonu önünde toplanan bir grup gösterici, 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G'ye yönelik altyapı yatırımlarına tepki gösterdi.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyan protestocular, önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin sağlığa zararlı olduğunu dile getirdi.

Protestocular, "5G'yi boykot" ve "5G teknolojisini durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Belçika, Güney Kore'den sonra, ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışmanın merkezinde yer alan bir iletişim altyapısı olan 5G teknolojisini tanıtan ilk ülkelerden biri.

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