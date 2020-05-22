5G ile sanala geçiş hızlanırken maliyetler düşecek

Beşinci nesil mobil telekomünikasyon hizmeti; yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi olan 5G, şüphesiz ki kural bozan bir teknoloji. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile birlikte tekrar gündeme gelen ve hatta bağışıklığımızı baskılayarak yakalanma riskini artırma iddiasının ortaya atıldığı bu teknoloji dijital dönüşümü hızlandırmakla birlikte benzeri görülmemiş kullanıcı deneyimleri sunmaya hazırlanıyor.

5G teknolojisinin herkesin rahatlıkla kullanımına açılmasını 2023 ila 2024 yılları olarak düşünülebileceğini söyleyen GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, 5G’nin 2022 yılı itibarıyla da gündemde yoğun olarak yer alacağını ve B2B kullanımının başlayacağını kaydetti.

“Şirketlerin güvenliklerini sağlamak amacıyla her daim evrilmesi gerekiyor”

5G’nin hibrit bulut teknolojileri içinde geçerli olacağını belirten Bağrıaçık, “Güvenlik sorununa çözüm olarak, özel 5G ağları üzerinde çalışan hibrit yapıları düşünmek şirketler için en mantıklısı olacaktır. Dijital dönüşüm zorluklarından biri olan alt yapı sorunları 5G’nin artan kullanımı ile fizikselden sanal altyapılara doğru kolayca evrilecek. Şirketler için yeni teknolojilere adapte olmak kaçınılmaz. Her yeni teknoloji getirdiği kolaylık ve yarar yanında eski teknolojiye dair de zayıflıkları ortaya koyuyor. Bu sebeple şirketlerin iş yapış şekillerini ve güvenliklerini sağlamak amacıyla her daim evrilmesi gerekiyor” dedi.

“5G’nin en büyük yarar olan hız aynı zamanda güvenlik riski doğuracak”

5G’nin getireceği en büyük riskin güvenlik konusunda olacağını söyleyen Bağrıaçık, “En büyük yararı olan hız, aynı zamanda tüm sistemler içinde güvenlik riski doğuracaktır. Şirketlerin her daim gündeminde olan düşük RTO ve RPO'lu felaket kurtarma senaryoları artık olmazsa olmaz bir yapıya gelecek. Kanal genişlemesi ve hız artışı yararlarının günlük hayatta ne şekilde avantaja dönüşeceği ise tamamen bizlere kalmış. En basit olarak X as a Service hizmetlerinin sayısında dramatik bir artış olacaktır. Fizikselden, sanala geçiş hız kazanacak ve bu da süreçlerin hızlanması ve maliyetlerin düşmesine yardımcı olacaktır. Bugün çokça konuştuğumuz yoğun alt yapı desteği gerektiren AI ve BigData konuları 5G ile “uçta” çalışan uygulamalar haline gelecektir” şeklinde konuştu.