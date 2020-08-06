5G ile hayatımızda değişecek 5 şey

1. Jet hızında veri transferi

4G/LTE teknolojileriyle internetimizin çok hızlandığını düşünüyoruz; ancak 5G hayallerin sınırlarını zorlayacak çapta büyük bir hız sunacak. 4G teknolojisiyle 50 milisaniyede inen bir dosya, 5G ile sadece 1 milisaniyede inecek. Örneğin ultra HD kalitede bir film indirmek istiyorsanız 5G ile 6 saniyede bu filmi indirebileceksiniz. 4G ile bu süre 1 saati buluyor.

2. Her şey akıllanacak

Nesnelerin İnterneti kavramı hayatımıza daha fazla dahil olacak. 5G ile birlikte çok daha fazla sayıda eşya birbirleriyle konuşmaya başlayacak. Akıllı evler, anahtarlar, lambalar, yüzükler, kolyeler vb. pek çok eşyanın akıllandığı bir çağa gireceğiz.

3. 5G kendi zırhıyla beraber geliyor

5G, savunmasız bir teknoloji değil ve güçlü bir güvenlik sistemine sahip. Büyük veriyi dünyaya yayacak olan 5G'nin elbette güvenli olmaması söz konusu olamaz. Siber saldırılar ve hacker'lar yine tehdit olmaya devam edecek; ancak işleri bugünkünden çok daha zor olacak.

4. Oyunları oynamak için konsola ya da PC'ye ihtiyaç duymayacağız

Google Stadia platformu, oyuncuların konsol veya PC gibi donanım bileşenlerine ihtiyaç duymadan internet üzerinden oyunları oynayabilmesine imkan veriyor. Bugünün internet altyapısıyla çok da revaçta değil. Ancak 5G ile internet jet hızında olduğunda oyunları herhangi bir cihaza indirmeden doğrudan internet üzerinden 'stream' ederek oynayacağız. Sadece bir oyun kolu ve televizyon, oyun deneyimi için yeterli olacak.

5. Sağlık sektörünü de değiştirecek

5G, pek çok alanda hayatımızı değiştirecek. Sağlık sektöründe uzaktan yapılacak cerrahi işlemler, 5G ile olanaklı bir hale gelecek. Ameliyatlar dahi 5G üzerinden yapılabilecek; çünkü milisaniye hızları konuştuğumuz bir teknoloji uzaktan cerrahi operasyonların yapılmasına bile imkan verecek. Doktor, 5G üzerinden robotları kullanarak bir başka ülkede dahi olsa operasyon gerçekleştirebilecek.