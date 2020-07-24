5G baz istasyonlarının merkezi altyapısı test edildi

Turkcell'den gelen açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın destek verdiği "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen testler sayesinde, 5G'nin hayata geçmesiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan endüstriye kadar tüm sektörlerin ihtiyacı olacak 5G çözümleri yerli ve milli olarak sunulabilecek.

Turkcell Kartal Plaza ve HAVELSAN laboratuvarları arasında gerçekleştirilen bağlantı ile yapılan testler sonucunda, Turkcell şebeke mimarisinde kullanılacak standartlarla uyumlu ticari bir 5G baz istasyonunun bağlantısı, HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli sanallaştırma platformu üzerinde kurulu olan ve HAVELSAN, i2i Systems ve paydaşları tarafından geliştirilen yerli ve milli 5G çekirdek şebekeyle sağlandı.

HTK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören de 5G Çekirdek Şebeke ve sanallaştırma platformu'nun 2017 yılında Türkiye'de BTK, OSTİM ve TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli haberleşme bileşenleri oluşturmak üzere başlatılan "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nin ilk çıktıları olduğunu aktararak, "Proje paydaşları i2i Systems, TTG International, Telenity ve Labris firmalarının GTENT markası altında ürünleştirdiği bileşenler ile HAVELSAN tarafından geliştirilen bileşenlerin oluşturduğu bu ürünler, mobil haberleşme altyapısının kontrolünden sorumlu olup, temel olarak mobil abonelerin ağa erişimini, bağlantısını ve hareketliliğini yöneterek, abonenin veri akış hizmetinden faydalanmasını ve ağ kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell, 5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerden HTK'nın yanı sıra üniversiteler ve yerli şirketlerle çeşitli projeler yürütüyor.

TÜBİTAK ve benzer destek fonları tarafından katkı sağlanan bu projelerde yeni teknolojilerin yerlileştirilerek millileştirilmesi odağı ile çeşitli konular üzerinde çalışılıyor.



