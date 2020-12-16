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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:30 | Son Güncelleme:

5G akıllı telefon satışlarında lider kim?

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5G akıllı telefon satışlarında lider kim?
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5G destekli telefonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki bu yeni nesil teknolojiyi kullanan telefonlardan hangi model en çok satıyor?

Strategy Analytics’in Ekim 2020’de yayınladığı rapora göre, Samsung Galaxy S20+ 5G, 2020’nin ilk yarısında elde edilen gelire göre dünyada en çok satan 5G cihaz oldu ve şirketin küresel gelirdeki payının yüzde 9’unu oluşturdu. Aynı dönemde, Galaxy S20 Ultra 5G  şirketin küresel gelirin yüzde 8’ini oluşturarak ikinci, Galaxy S20 5G  ise küresel gelirin yüzde 5’ini oluşturarak üçüncü sırada yer aldı. Şirketin Galaxy S20 üçlüsü böylece dünyada en çok satan 5G akıllı telefonlar olarak, küresel çapta 5G satış gelirlerinin yüzde 22’sini elde etmiş oldu.  

Açıklamada görüşlerine yer verilen Strategy Analytics Genel Direktörü Neil Mawston, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar küresel 5G akıllı telefon satışlarının 660 milyon adedi aşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsung, 2009 yılında yüksek frekanslı mmWave teknolojisi alanında araştırmalar yürütmeye başladı. 2013’e gelindiğinde, yapılan testlerde 1Gbps hızın üzerine ulaşılırken bundan bir yıl sonra, mmWave kullanılarak 7.5Gbps hızla yeni bir rekora imza atıldı. 2018’den bu yana Samsung’un sunduğu çeşitli 5G ağ çözümleri, 5G hizmetlerinin Japonya, Kore ve ABD’de ticari olarak piyasaya sürülmesinde kilit rol oynadı.

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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