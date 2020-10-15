54 yaş üstü tüketiciler internetten alışveriş yapmaya başladı

Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası internetten alışveriş oranlarının da karşılaştırıldığı ve Inveon tarafından hazırlanan raporda, seyahat ve turizm satışları genel olarak ciddi bir azalmaya giderken; yeme & içme kategorisinin ciddi bir ilgi görerek en çok tercih edilen e-ticaret ürün kategorilerinde kozmetik & kişisel bakım ve dijital eğlence & streaming platformları ile ilk 3’e girdiği görülüyor.

Haftalık satışlarda Türkiye’de, yaklaşık 4 müşteriden 1'i kişisel bakım ürünleri satın alırken; Çin, Kore ve Türkiye, besin ve vitamin takviyeleri ile sağlık ürünleri sipariş sıklığında büyük bir artış gösteriyor.

Covid-19'un çevrimiçi harcamalara etkilerinin de incelendiği raporda, Türkiye Covid-19 döneminde haftalık moda ve aksesuar alımlarında en yüksek orana sahip ülke olarak dikkat çekse de; ortalama harcama açısından bakıldığında, Türkiye’de müşterilerin bu kategorideki ürünlerde diğer ülkelere göre düşük harcama yaptığı anlaşılıyor.

Tüketicilerin tercih ettikleri teslimat yöntemleri de ülkelere göre farklılık gösteriyor. Türkiye’de kapıda ödeme tercihi 2020’nin ilk aylarında %4 olurken, bu oran Covid-19 sonrası %31 olarak gerçekleşiyor. Türkiye’de teslimat seçeneklerinde; eve teslimat %96, işyerine teslimat %32, teslim alma noktasından teslim alma ise %15 oranında tercih ediliyor.

Covid-19 ile birlikte Türkiye, Çin, Rusya gibi ülkelerde insanlar internet üzerinden “temel ürün” alışverişine yönelirken Almanya, İsviçre gibi ülkelerde böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle 55 yaş üstü tüketicilerin %73’ü temel ürün alışverişine ağırlık verirken; Brezilya, Türkiye, Çin ve Güney Afrika'dan katılımcıların yaklaşık %50'si dijital eğlence ve isteğe bağlı ürünlere de ilginin arttığını belirtiyor.

Türkiye’deki tüketicilerin %70’ten fazlası seyahat tercihlerinin ülke içine yöneleceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, Türkiye, Çin ve Güney Afrika vatandaşları çoğunlukla dijital eğlence platformlarında daha fazla zaman geçirmeyi seviyor. Çinli katılımcıların %43'ü ve Türk katılımcıların %39'u yalnızca dijital kanallar üzerinden tüketmekle kalmayıp aynı zamanda kendi dijital içeriklerini de oluşturmaya başladıklarını belirtiyor.