50 başvuru arasından seçilen 5 fintech VIPE’den mezun oldu

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Şirketin Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin konu hakkında yaptığı açıklamada, "2019 yılında Türkiye ve Yunanistan’da eş zamanlı olarak başlattığımız Visa Avrupa İnovasyon Programı’yla, bugün 6 pazarda, 200 ülkedeki ağımızın gücünü kullanarak fintech’leri destekliyoruz. Türkiye’de fintech ekosisteminin hızlanmasına ve küresel pazarlara açılmasına katkı sağladık. Teknoloji altyapımız ve global ağımızın gücüne ek olarak sunduğumuz mentorluk destekleri, fintech’lerin büyümesini hızlandırdı. Programımızı başarıyla tamamlayan 30 Türk fintech girişimi, 33 milyon doları aşkın yatırım aldı. Mezunlarımızın başarılı iş birlikleri kurduğunu ve yatırım aldığını görmek bizleri gururlandırıyor” dedi.

Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz ise, “Bugün, 5 fintech girişimi daha mezun olarak aramıza katıldı. Finans sektörünün geleceği için büyük önem taşıyan bu alana katkı sağlayan programımız ile fintech'leri desteklemeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

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Tenity CCO'su Kaan Akın ise “yılda, yenilikçi fintech’ler ile kurumsal partnerler arasında iş birliği fırsatları yaratarak Türk fintech ekosistemini destekledik. Programın Güney Avrupa’da altı ülkede sürdürülmesi, uluslararası fintech’lerle iş birliği için önemli avantajlar sağlıyor. Tenity desteğiyle, fintech ekosisteminde daha fazla iş birliği kurmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Visa Avrupa İnovasyon Programı 2024 döneminin mezun fintech’leri:

Türkiye programının 6. dönem mezun fintech’leri, kurumlararası ödemeler, servis bankacılığı, ödeme altyapısı, cüzdan ve ödeme doğrulama yöntemleri, değerli metallere yönelik yatırımlar ve ödeme orkestrasyonu alanlarında faaliyet gösteriyorlar.

Programı başarıyla tamamlayan Bakiyem, Fimple, Finartz, Minted Connect ve PayWall, kapsamlı bir eğitim programıyla girişimcilik alanında önemli kazanımlar elde ettiler. Program süresince finans, pazarlama, yatırım ve yeni pazarlara açılma gibi kritik konularda alanında uzman isimlerden mentorluk aldılar. Ayrıca hedefledikleri pazarlar doğrultusunda İngiltere, Azerbaycan, Polonya, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde önemli iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladılar. Program kapsamında gerçekleştirilen 125 toplantıda, 32 banka, 10 e-para kuruluşu, 49 kurumsal partner ve 9 Visa Avrupa İnovasyon Programı mezunu ile bir araya gelerek geniş bir network oluşturdular.

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Bakiyem: Bakiyem, çeşitli sektörlerin farklı taleplerini karşılamak üzere yeni nesil ve işlevsel online ödeme çözümleri sunuyor.

Fimple: Yeni nesil teknoloji ve iş ihtiyaçlarına uygun bulut tabanlı bir sistem olan Fimple, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) Mimarisi ve bulut tabanlı mikro hizmetlere dayanan, yerel API’ler ile uyumlu bir finans çözümü sunuyor.

Finartz: Finartz her alandan kurumlara mobil uygulama, yönetim araçları ve ana sistem ile dijital cüzdan ihtiyaçları için çözümler geliştiriyor.

Minted Connect: Minted Connect, bireysel kullanıcıların değerli metal alım satımı yaparak birikim yapabilmelerini sağlıyor. Lisans, saklama, fiyat, ödeme altyapısı ve başta fiziki teslimat olmak üzere tüm bu operasyonel hizmetleri uçtan uca gerçekleştiriyor.

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PayWall: PayWall, işletmelerin ödeme süreçlerini kolaylaştırarak verimliliği en üst düzeye çıkarmalarını sağlayan kapsamlı bir ödeme orkestrasyon platformudur.