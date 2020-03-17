5 milyon dolarlık yatırım aldı, rotasını yurt dışına çevirdi

Apsiyon, bu yeni yatırımla birlikte EarlyBird Digital East Fund’dan 3. kez yatırım almayı da başarmış oldu. Apsiyon yeni yatırımla birlikte yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarına da açılarak büyümeyi hedefliyor. Aldıkları yatırımla ilgili olarak görüşlerini bildiren Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “Böylesine kritik bir dönemde gelecek planlarımızı desteklemek amacıyla 5 milyon dolar yatırım aldık. Apsiyon Ekibi olarak son derece mutluyuz. Bu yatırım turunda mevcut yatırımcılarından EarlyBird Digital East Fund ile birlikte Jak Baruh’u da yatırımcılarımız arasına ekledik.” dedi.

2016’dan bu yana Apsiyon’un yatırımcısı olduğunu belirten EarlyBird Digital East Fund ortaklarından Cem Sertoğlu sözlerine şöyle devam etti, “Apsiyon’a gelecek planları doğrultusunda tekrar destek verdiğimiz için memnuniyet duyuyoruz. Apsiyon ile olan süreçlerinde proptech tüm dünyada yatırımlar alan ve ekosisteme kritik teknolojik faydalar sağlayan bir endüstri. Apsiyon Türkiye’de bu alanda bilinen bir isim.”



Apsiyon’un hissedarları arasına katılan Jak Baruh, yeni yatırımını şu şekilde değerlendirdi; “Türkiye dışında da proptech alanında Apsiyon gibi bir ürünün talep göreceğine inanıyorum.”

Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “Kıbrıs, Azerbaycan, Ukrayna, Karadağ ve Makedonya gibi birçok ülkede Apsiyon kullanılıyor. 2020 yurt dışı açılım hedeflerimiz arasında Avrupa’nın yanı sıra Ortadoğu Pazarı da yer alıyor.’ dedi.