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Teknoloji
Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:26,Son Güncelleme:/

5 milyon dolarlık yatırım aldı, rotasını yurt dışına çevirdi

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5 milyon dolarlık yatırım aldı, rotasını yurt dışına çevirdi
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Toplu yaşam alanı yöneticilerine; CRM’den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar entegre çözümler sunan Apsiyon, 5 milyon dolar yatırım aldı. 2012 yılında hayata geçirilen ve şu anda Türkiye’de 750 binden fazla konuta hizmet veren ve yatırım miktarını toplam 10 milyon dolara taşıyan platform, yeni yatırımı ile birlikte yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Apsiyon, bu yeni yatırımla birlikte EarlyBird Digital East Fund’dan 3. kez yatırım almayı da başarmış oldu. Apsiyon yeni yatırımla birlikte yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarına da açılarak büyümeyi hedefliyor. Aldıkları yatırımla ilgili olarak görüşlerini bildiren Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “Böylesine kritik bir dönemde gelecek planlarımızı desteklemek amacıyla 5 milyon dolar yatırım aldık. Apsiyon Ekibi olarak son derece mutluyuz. Bu yatırım turunda mevcut yatırımcılarından EarlyBird Digital East Fund ile birlikte Jak Baruh’u da yatırımcılarımız arasına ekledik.” dedi.

2016’dan bu yana Apsiyon’un yatırımcısı olduğunu belirten EarlyBird Digital East Fund ortaklarından Cem Sertoğlu sözlerine şöyle devam etti, “Apsiyon’a gelecek planları doğrultusunda tekrar destek verdiğimiz için memnuniyet duyuyoruz. Apsiyon ile olan süreçlerinde proptech tüm dünyada yatırımlar alan ve ekosisteme kritik teknolojik faydalar sağlayan bir endüstri. Apsiyon Türkiye’de bu alanda bilinen bir isim.”

5 milyon dolarlık yatırım aldı, rotasını yurt dışına çevirdi

Apsiyon’un hissedarları arasına katılan Jak Baruh, yeni yatırımını şu şekilde değerlendirdi; “Türkiye dışında da proptech alanında Apsiyon gibi bir ürünün talep göreceğine inanıyorum.”

Apsiyon CEO’su Kudret Türk, “Kıbrıs, Azerbaycan, Ukrayna, Karadağ ve Makedonya gibi birçok ülkede Apsiyon kullanılıyor. 2020 yurt dışı açılım hedeflerimiz arasında Avrupa’nın yanı sıra Ortadoğu Pazarı da yer alıyor.’ dedi.

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