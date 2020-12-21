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İHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 08:51 | Son Güncelleme:

5 milyar insan internete bağlanıyor

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5 milyar insan internete bağlanıyor
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Dünya genelinde aktif internet kullanıcı sayısı 4,66 milyara ulaştı. En çok kullanıcıya sahip uygulama ise 2.7 milyar ile Facebook oldu.

Teknolojiyle birlikte internet her eve ve cebe giriyor. We Are Social verilerinden derlenen bilgilere göre Kasım ayında küresel internet kullanıcı sayısı 4,66 milyar oldu. Dünya çapında 4,14 milyar kişi ise sosyal medya kullanıyor.

İnternet ile birlikte gelişen sosyal medya uygulamaları da kullanıcı sayılarını yükseltiyor. Bu uygulamalar içinde en yüksek kullanıcı ağına sahip olarak Facebook öne çıkıyor. Facebook’un kullanıcı sayısı 2.7 milyar oldu. Bunu 2 milyar kullanıcı ile YouTube ve aynı kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma uygulaması Whatsapp izledi.

Bu uygulamaları 1,16 milyar kullanıcı sayısı ile Instagram takip ediyor. Kullanıcı sayısını hızla artıran TikTok ise 800 milyon kullanıcıya erişti. Bu uygulamalar arasında Twitter ise 353 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.

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