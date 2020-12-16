45 kişilik ekip web yazılımında uzmanlaşıyor

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, SUBÜ, çeşitli üniversiteler ve lise son sınıf öğrencilerinin yer aldığı 161 başvuru arasından oluşturulan 45 kişilik ekip, web yazılımı yönlerini geliştirme yönünde çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YAZEM Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Cem Özkurt, yoğun talep nedeniyle son derece memnun olduklarını belirterek, "Başvuruda bulunanlara yol haritası ve taleplerimizi ilettik. 45 kişiyi seçerek temel çalışmalarımıza başladık. Amacımız, yaşadığımız dönemde yazılımın uygulamaya geçtiği en önemli nokta ve bu işin 'fizyolojisi' olan web yazılımı yönünü yeni ekip arkadaşlarımıza kazandırmak ve web yazılımında uzmanlaşmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Özkurt, öğrencilerin web yazılımı içerisine diğer bildikleri tüm yazılım dillerini katabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu avantajı da değerlendirmek istiyoruz. Bunun için oluşturduğumuz iki grupla anlık iletişim halindeyiz. Gün içerisinde yoğun bir akış var. Arkadaşlarımız kendilerine verdiğimiz materyallerden anlık olarak soru sorabiliyor ve tartışma başlatabiliyorlar. Web yazılımı oldukça önemli. Yakın zamana kadar bir fabrika ya da iş yerinin sahip olduğu kalite, lavabolarının temiz ve bakımlı olmasından anlaşılırdı. Şimdi ise lavabonun yerini fabrikanın kendini sanal dünyaya sunduğu web sayfası aldı."

Eğitimlerin lise düzeyindeki öğrencinin bile rahatlıkla anlayabileceği şekilde olacağını ifade eden Özkurt, "Klasik fizik için matematik neyse biyoloji için de bilgisayar programlama o anlama geliyor. Biz sistematiğimizi bunun üzerine kuruyoruz. Üzülerek söylemek istediğim bir nokta ise bize birçok işverenden proje temelli ya da doğrudan istihdam edilmek üzere yazılım geliştirebilecek personel için başvurular geliyor. Biz ise bunu tam manasıyla karşılayamıyoruz. Ekibimize katılan arkadaşlarımız bu açıkların giderilmesine de katkı sağlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



