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40 ton tekno atık ile 450 öğrenciye destek

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#Turkcell#‘Eğitime Dönüştür’#Tekno Atık
40 ton tekno atık ile 450 öğrenciye destek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 12:19

‘Eğitime Dönüştür’ projesi kapsamında şu ana dek yaklaşık 40 ton tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdıklarını açıklayan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç bu sayede 450 kadar çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandığını ifade etti.

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‘14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü’nü şirket çalışanlarıyla kutlayan Ali Taha Koç şunları söyledi: “Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak, çevreye olan etkimizi en aza indirip çocuklarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya emanet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği) ve TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) iş birliği ile 2019’dan beri devam eden ‘Eğitime Dönüştür’ projesi de bu bilincin çok anlamlı bir yansıması. Bu proje ile hem çocuklarımızın hem de dünyamızın yarınlarına yatırım yapıyoruz. Şu ana dek yaklaşık 40 ton tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Bu sayede 450’ye yakın çocuğun 1 yıllık nitelikli eğitimine destek olduk. Bu konudaki farkındalığı pekiştirmek amacıyla ‘14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü’ kapsamında düzenlediğimiz etkinliğe çalışanlarımız büyük ilgi gösterdi. Kendilerine hassasiyetleri için yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca proje sadece bugünle sınırlı değil, dileyen herkes, tüm yıl boyunca tekno atıklarını mağazalarımıza getirebilecek. Turkcell olarak ülkemizin ve yaşadığımız gezegenin geleceğine yönelik çalışmalarımıza ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz.”

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#Turkcell#‘Eğitime Dönüştür’#Tekno Atık

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