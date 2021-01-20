3D yazıcı kullanma yaşı 6'ya kadar düştü

Dünyayı değiştiren teknoloji 3D yazıcı, gün geçtikçe kullanım alanı olarak daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladı. Bu kapsamda konuşan girişimci Emre Akıncı, hem sanayi kuruluşlarının, hem KOBİ’lerin, hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim alan öğrencilerin 3D yazıcıyı kullanarak işlerini yoluna koyup, yaratıcılıklarını geliştirdiğini belirtti.



“Şirketler, üretim için gereken çok önemli bir parçayı yurt dışından beklemek yerine bizim yazıcılarımız ile biraz pürüzlü bir görünüme sahip olsa da basıyor ve böylece yedek parça maliyetini 20’de 1’i orana getirebiliyor. 400’den fazla okulda yazıcılarımız kullanılıyor” diyen Akıncı, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de artık 3D yazıcılar 2 yıl öncesine oranla çok daha yoğun kullanılıyor. Bir kilogram hammaddenin ortalama 150 TL’ye temin edilmesiyle çocuklar oyuncakları, gençler hobi malzemelerini, ev hanımları mutfak gereçlerini, araç sahipleri de lüks otomobillerinin orijinal yedek parçalarını 100 dolarlık piyasa değeri olan ürünü 3 dolara kadar indiren fiyatlarla basabiliyor.”



ABD 23 Milyar Dolar, Türkiye 30 Milyon Dolar



Ülkemizde 3D yazıcıların yaygınlaşmasının Mart 2020’de ilk pozitif vakanın kayıtlara geçmesinin ardından Covid-19 salgınından sağlık çalışanlarını korumak için siperlik üretmeyle başladığını anlatan Akıncı, salgının önünün alınmasında 3D sektörünün büyük bir payının olduğunu belirtti.



Dünyada 3D yazıcıların büyük bir sektör olduğunu ve bunun başını ABD’nin çektiğini anlatan Akıncı, otomotiv, mobilya ve oyuncak sektörünün de dünyada bu eğilimi gördüğünü, birçok orijinal parçanın tasarımını ücretsiz indirmeye izin veren sitelere yüklediğini söyledi. Yine dünyada 3D yazıcılarla uzay ve uçak sanayi için milimetrenin binde biri oranında kesinlik sağlayan parçaların üretildiğini, inşaat sektörünün ömürlük evleri 3D yazıcı ile basmaya başladığını anlattı. Özellikle de otomotiv sektörünün dünyada 3D yazıcıları kullanarak üretimlerini artırdığını aynı zamanda tasarımlarına yenilerini eklediğini aktaran Akıncı, “3D yazıcılar pek çok sektörün vazgeçilmesi haline geldi. Dünyada pek çok karmaşık parça ve tasarım, 3D yazıcılarla çok kolay şekilde hayata geçiriliyor” dedi.



-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan "Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar" raporuna göre, Türkiye'nin 2017'de 22,5 milyon dolar olarak hesaplanan 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.



-3 boyutlu baskı teknolojisinin, geleneksel yöntemlerle imalatı mümkün olmayan veya zor olan parça ve ürünlerin kolaylıkla, kısa sürede ve maliyet etkin üretilmesini sağladığı belirtilen rapora göre, 3 boyutlu baskı uygulamalarında Almanya, Güney Kore, Çin ve ABD lider olarak değerlendiriliyor.



-Türkiye'de yerli endüstriyel 3 boyutlu yazıcı sistemleri üretilmesine yönelik bazı girişimler olsa da mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde ithalat bağımlığının artarak süreceği tahmin ediliyor. Yerli sistemlerin ticarileşmesinin önündeki en büyük engelin ise ürün kalitesine ilişkin endişeler olduğu vurgulanıyor.



-Ülkedeki 3 boyutlu baskı kullanımının Ar-Ge bölümlerinde yoğunlaştığı, firmaların yüksek oranda plastik malzemeleri ve buna uygun alt teknolojileri kullandığı kaydediliyor. Çok az sayıda firmanın bu teknolojiyle ürettiği ürünlerden gelir elde ettiği belirtiliyor.



-Türkiye'deki 3 boyutlu baskı teknolojisi uygulamalarına yönelik politika önerilerine de yer verilen raporda, bu teknoloji için daha tanımlı bir politika rehberliğine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.