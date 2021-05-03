3D Secure Nedir Ve Ne İşe Yarar? 3D Secure Aktifleştirme Ve Önemi Hakkında Bilgi

3D secure, online alışverişlerde kullanılan güvenli ödeme sistemi olarak bilinmektedir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı bilgilerinizi yazmadan önce sitenin 3D secure koruması olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Böylece olası dolandırıcılıklara karşı ve kart bilgilerinizin çalınmasına karşı önlem almış olursunuz.



3D Secure Nedir ve Ne İşe Yarar?

3D secure, online alışverişin yaygınlaşması ile oldukça fazla önem kazanmıştır. İnternet üzerinden alışveriş yaparken kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Ancak alışveriş yaptığınız sitenin güvenirliğinden emin olmak isterseniz mutlaka 3D secure koruması oluğundan emin olmanız gerekir. Online alışverişlerde güvenliği arttırmak amacı ile kullanılmakta olan bir sistemdir. Alışveriş yaparken kart bilgilerinizin güvenliği için 3D secure güvenli ödeme sayfasına yönlendirilirsiniz. Böylece çıkan ekranda ödeme yapacağınız tutarı görüntüleyerek alışverişi onaylamak için cep telefonunuza gelen kodu girmeniz gerekecektir.

Siz de 3D secure güvenliği olmayan sitelerden alışveriş yapma konusunda daha tedbirli davranmayı tercih edebilirsiniz. Ödemenin gerçekleştirilmesi için cep telefonuna gelen kodun verilen süre içerisinde girilmesi gerektiği için kart sahibinden başkası ödeme gerçekleştiremez. Online alışverişlerde 3D secure ile yapılan alışverişlerde kart bilgilerinizin tamamen güvende olmasını sağlayabilirsiniz.

3D Secure Aktifleştirme ve Önemi Hakkında Bilgi

3D secure bulunan sitelerden yaptığınız alışverişlerde kart bilgileriniz başka kişilerle paylaşılmaz. Ödeme işlemini tamamlamak için gelen ekranda cep telefonunuza gelen kodun girilmesi gerekmektedir. Böylece en güvenilir şekilde online alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. 3D secure aktifleştikten sonra kart bilgilerinizin güvenliğinden emin olarak güvenli bir şekilde alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

3D secure güvenli ödeme sistemi sayesinde güvenilir bir şekilde online alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik kart bilgilerinizin de başkaları tarafından ele geçirilmesini önlemek için son derece güvenilir bir sistemdir.

Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi için en güvenilir ödeme yöntemi olarak 3D secure tercih edilmektedir. Bankanızı arayarak siz de 3D secure işlemlerinin aktifleştirilmesi konusunda destek alabilirsiniz. Genel olarak bir çok bankadan teslim alınan kartlarda 3D secure koruması açık olarak teslim edilmektedir. Ancak 3D secure açık değil ise bankanız ile görüşerek kartınızın korumasını kolaylıkla aktifleştirebilirsiniz. Bu şekilde siz de kolaylıkla online alışverişinizi güven içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik 3D secure ödeme sistemi kart bilgilerinizin ise tamamen güvende olduğu bir alışveriş gerçekleştirmenize olanak sağlar.

3D Secure Avantajları Nelerdir?

Online alışveriş yaparken kart bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması için kesinlikle 3D secure koruması olan bir siteden alışveriş yapmanız gerekmektedir.

Kart bilgilerinizin başka kişilerin eline geçmemesi için 3D secure özelliği olan siteleri tercih etmeniz gerekir.

3D secure koruması ile kart sahibinin cep telefonu numarasına gelen tek kullanımlık kod sayesinde sadece kart sahibi ödeme işlemini gerçekleştirebilir.

3D secure korumasının sağladığı avantajlardan birisi de kullanımının son derece kolay olması sebebi ile yaygın bir biçimde kullanılmasıdır.

Yapılacak her türlü dolandırıcılık ve hilelere karşı 3D secure koruması ile önlem alınabilir.

Aynı zamanda 3D secure kodu ile ödeme yapılan işlemlerde yapılacak olan geri ödemeler tamamen bankanızın aracılığında gerçekleştirilir.

3D secure ile online alışverişlerde yapılacak olan ödemelerin daha güvenilir ve kolay bir şekilde yapılmasına imkan sağlanmış olur.