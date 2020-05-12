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Teknoloji
Haber Giriş: 12.05.2020 - 06:06,Son Güncelleme:

3D baskı makinesinde ışık ve oksijen ile yapılan ilk ayakkabı

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3D baskı makinesinde ışık ve oksijen ile yapılan ilk ayakkabı
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adidas’ın California merkezli Carbon firması ile ortaklaşa ürettiği ADIDAS 4D, 3D baskı makinesinde ışık ve oksijen ile yapılan ilk spor ayakkabısı olma özelliğini taşıyor.

Bu teknoloji kişiye özel performans ürünlerinin tasarlanma ve üretim aşamalarının hızlanmasında kilit rol oynuyor. 4 Mayıs haftasını 4D Week ilan eden şirket, bu süreçte bir de yeni 4D Run 1.0 modelini lanse etti. Bu model, 17 yıllık sporcu verilerine dayanan dijital olarak basılmış bir orta tabana sahip.

Böylece ihtiyaç duyulan yere tam olarak ayarlanmış destek ve yastıklama sağlıyor. Tabanı, nefes alabilen ve esnek Primeknit üst kısmıyla özellikle cross antrenmanları sırasında daha iyi performans sağlayan 4D, bu anlamda öne çıkan bir ürün.

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