3D baskı makinesinde ışık ve oksijen ile yapılan ilk ayakkabı

Bu teknoloji kişiye özel performans ürünlerinin tasarlanma ve üretim aşamalarının hızlanmasında kilit rol oynuyor. 4 Mayıs haftasını 4D Week ilan eden şirket, bu süreçte bir de yeni 4D Run 1.0 modelini lanse etti. Bu model, 17 yıllık sporcu verilerine dayanan dijital olarak basılmış bir orta tabana sahip.



Böylece ihtiyaç duyulan yere tam olarak ayarlanmış destek ve yastıklama sağlıyor. Tabanı, nefes alabilen ve esnek Primeknit üst kısmıyla özellikle cross antrenmanları sırasında daha iyi performans sağlayan 4D, bu anlamda öne çıkan bir ürün.