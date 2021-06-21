360° derece reklam ajansına dönüştü

Google’ın Premier iş ortakları arasında yer alan ROIPUBLIC, dijital tüm mecralarda verdiği yatırım getirisi tabanlı pazarlama hizmetlerinin yanı sıra TV ve radyo gibi alanlara da atılım sağlayarak, 360° derece bir reklam ajansı oldu.

2012 yılında faaliyete başlayan ROIPUBLIC Dijital Pazarlama Ajansı, markaların dijital mecralarda ihtiyacı olan tüm hizmetleri sunuyor. Web geliştirme, strateji ve planlama gibi alanlarda yalnızca bir ajans olarak değil; markaların bir iş ortağı, partneri olarak yerini alıyor. Arama motoru optimizasyonu, ücretli reklam, sosyal medya yönetimi ve içerik pazarlama alanlarının her biri için ajans içerisinde uzman bir ekip mevcut.

En yüksek yatırım getirisini markalarına kazandırma odağıyla reklam sektöründe doğru adımların atılması sağlanıyor. Doğru bütçe yönetim yapısı ile hem iş ortakları hem de marka ekipleri verimli sonuçlar alıyor. Ajans içerisinde alanında uzman, deneyimli ve empati gücü yüksek bir ekip bulunuyor.

ROIPUBLIC’in medya mecralarına atılımı ile birlikte markaların da artık daha geniş kitlelere tek bir kanaldan ulaşması mümkün. 360° dijital dönüşümün getirisi “stratejiye yön veren en odaklı yatırım” olarak adlandırılıyor.