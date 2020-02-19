35 bin TL harcadı; 25 yıldır cep telefonu biriktiriyor

İlkadım ilçesinde, telefon tamirÿdükkanı bulunan Adnan Alparslan,ÿ25 yıldır cep telefonu biriktiriyor. Alparslan geçen sürede yaklaşık 35 bin TL harcayarakÿ850 adet cep telefonu topladı.ÿDünyada kullanılan ilk cep telefonlarının da yer aldığı koleksiyonunda her teknik özellikte telefon bulunuyor.ÿ25 yıldır telefon tamir işiyle uğraştığını anlatan Adnan Alparslan, "Zaman içinde bu koleksiyon oluştu. Vatandaşlar, eş dost telefon getirmeye başladı, ben de bunun bir koleksiyon olabileceğini düşündüm. Gençlerin, geçmişte kullanılan cep telefonlarını görmesini ve o zamanın teknolojiyle, günümüz teknolojini kıyaslamasını istedim. Bu koleksiyon için yaklaşık 35 bin lira para harcadım. Aslında halen telefon almaya devam ediyorum, koleksiyonda 850 tane cep telefonu var ama birkaç tane eksik parçam var, onları da bulmaya çalışıyorum" dedi.

’ESKİ CEP TELEFONLARIÿKOLEKSİYONDA VAR’

Koleksiyondaÿtüm markalara ait cep telefonunun olduğunu ifade eden Alparslan, "Dünyada kullanılan ilk cep telefonu, Türkiyede kullanılan ilk cep telefonu, dünyanın en ağır cep telefonu ve ilk dokunmatik cep telefonu koleksiyonda mevcut. Dükkana gelen vatandaşlar, bu telefonları görünce Ne kadar değişik bir cep telefonu, bunu nasıl kullanmışlar şeklinde tebessümle tepki veriyor. Eski cep telefonlarının yüzde 90u bu koleksiyonda var. Almış olduğumuz bu telefonların her birinin de farklı farklı hikayeleri var. Yaklaşık 20 yılÿönce bu telefonları kiralıyorduk. Müşterilerimizin büyük çoğunluğunu askerler oluşturuyordu. Yaklaşık 100 asker, cep telefonu kiralamak için dükkanın önünde sıraya girerdi. Hafta sonları cep telefonlarını alıp, aileleriyle ve sevdikleriyle görüşürlerdi. Bu koleksiyon benim için çok değerli ve asla satmayı düşünmüyorum. Birçok kişi bu koleksiyonu istedi ama vermedim. Hedefim ise daha da biriktirmek, daha güzel bir koleksiyon oluşturmak" ifadelerini kullandı.