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Teknoloji
Haber Giriş: 13.03.2020 - 14:29,Son Güncelleme:/

32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvuru yapacaklar, dikkat!

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32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvuru yapacaklar, dikkat!
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin dünya çapından binlerce yüzücüyü İstanbul'da buluşturduğu organizasyonu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvurular 15 Mart’ta sona eriyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin dünya çapından binlerce yüzücüyü İstanbul'da buluşturduğu organizasyonu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvuruların sona ermesine sayılı günler kaldı. 

Türkiye'nin önde gelen spor organizasyonlarından Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl 32. kez dünyanın her yerinden yüzücülere İstanbul Boğazı'nın eşsiz sularında kulaç atma şansı tanıyacak. Dünya çapında bir marka haline dönüşen yarışın başvuruları 15 Mart Pazar günü sona erecek. 

İki kıta arasındaki bu eşsiz heyecanı deneyimlemek isteyen yüzücüler, başvurularını tamamlayıp elemeleri başarıyla geçtikleri takdirde 12 Temmuz 2020 Pazar günü, İstanbul Boğazında dünyanın 56 ülkesinden insanın spor yoluyla bir araya geldiği yarışta mücadele edecek.

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