3. sınıf öğrencilerinden ‘geleceği yazanlar takımı’

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Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımları şirketi Logo Yazılım ile Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon’un iş birliğinde hayata geçen “Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi” (GYA) mezunlarından 3. sınıfa giden 7 kız ve 7 erkek öğrenciden oluşan bir takım oluşturuldu. Takımlara seçilen öğrenciler eğitim öğretim yılı boyunca Kodlama, Robotik, Maker, STEM eğitimi alacakları, haftada 4 saatlik atölye çalışmalarına katılacaklar.

Atölye çalışmalarındaki içerikler ise şöyle; Kodlama başlığı altında, Scratch, Kodu Game Lab, Python, Roblox, Small Basic, Ruby, Alice ele alınacak. Robotik başlığı altında; Pinoo ve Tinkercad Simulation eğitimleri verilecek. Maker ve STEM+A başlıklarında proje bazlı çalışmalara yoğunlaşılacak. Tasarım başlığı altında ise; Tinkercad, Cura, 3D Yazıcılar ve Renderforest ile animasyon eğitimleri verilecek.

Geleceği Yazanlar Takımı, Tarım, Hayvan Dostlarımız, Çevre, Enerji, Sağlık, Engelliler ve Yaşlılar temalarında projeler geliştirecekler. Öğrencilerin projeleri ile uluslararası veya ulusal, il, ilçe ve bölgesel bazlı yarışmalara katılması hedefleniyor.

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Kurulduğu günden bu yana 2.000’den fazla öğrenciye dokunan Geleceği Yazanlar Atölyesi, fiziksel olarak Türkiye’nin farklı noktalarında robotik kodlama atölyeleri kurmaya, ilgili okullardaki öğretmenleri eğiterek geleceğin yazılımcılarına ilham olmaya etki alanını genişleterek devam etmeyi hedefliyor. Pandemi döneminde de hız kesmeyen Logo Yazılım uzaktan eğitimle 332 öğrenciye 4 haftalık atölyelerle eğitim vermeye devam etti. Böylece gerek sınıf içi gerek uzaktan erişimle eğitim modelini geliştirdi.