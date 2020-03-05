3. KOD Ödülleri finalistleri belirlendi

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunlarının ödüllendirildiği ve üçüncüsünün bu yıl düzenlendiği KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’nda Demoday’e katılma hakkı kazanan finalistler belirlendi. 7 Mart 2020 tarihinde Workinton Levent’te jüri karşısına çıkacak olan 30 proje, öğrenci ve öğretmenlerin de deneyimine sunulacak.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, Purple Pan Creative Agency Kurucusu ve Kreatif Direktörü Ozan Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı / BAU Game Lab Kurucu ve Direktörü Güven Çatak, İstanbul Enka Okulları Müdürü Dr. Özlem Mecit, ODTÜ Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Kürşat Çağıltay, İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı Niyazi Arda Aygül ve Code.org Türkiye Temsilcisi / Robincode Kurucusu Gözde Erbaz’ın jüri olarak yer aldığı, Eczacıbaşı Holding, Türkiye İş Bankası, Netmarble EMEA ve Workinton sponsorluğunda ve Robincode desteğiyle gerçekleştirilen KOD Ödülleri’nde kazananları sürpriz ödüller bekliyor.

Eğitim alanında bir değişim ve dönüşüm ortaya çıkarmak için 3 yıl önce büyük bir inançla yola çıktıklarını belirten Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, “Dünyada eğitim hâlâ tahta karşısında ve sınıflarda oturarak yapılıyor. Yakın gelecekte eğim sektörü de yapay zekadan, blok zincir teknolojisinden hareketle yıkıcı teknolojilerin etkisine girecek. KOD Ödülleri’yle birlikte ülkemizde bu değişime ve dönüşüme öncülük etmeye çalışıyoruz. Netmarble olarak bu çabaya destek vermekten dolayı mutluyuz. Katılımcılar emeklerinin karşılığını almaya çok yaklaştı. Jürinin değerlendirmelerinin yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerin görüşleri de çok önemli. Eğitimdeki teknolojik dönüşüme katkısı olacak çok yaratıcı projelerin seçileceğine inanıyoruz” diye konuştu.