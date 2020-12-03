3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Apple'ın sunduğu çözümler

Apple cihazları ile, ekranı görmeseniz de bir metin veya mail yazabiliyorsunuz. Kadrajda kaç tane yüz olduğunu cihazınızdan duyarak grup fotoğrafı çekebiliyorsunuz.

VoiceOver sadece dinleyerek de cihazınızı kullanabilmeniz için iPhone, iPad, Mac, Apple Watch veya Apple TV’nizde neler olup bittiğini tam olarak açıklıyor. Apple’ın yerleşik uygulamaları VoiceOver özelliğini desteklediğinden bu uygulamalarda yaptığınız işlemler de seslendiriliyor.

Renk körlüğü veya başka bir görme bozukluğunuz varsa Mac, iPad, iPhone, Apple Watch ve Apple TV’nizde görüntüyü sizin için daha iyi olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çeşitli renk filtrelerinden dilediğinizi seçin veya onlara ince ayar yapın. Ve Renkleri Tersine Çevir özelliğini tüm cihazlarınızda etkinleştirerek renk değerlerini anında değiştirin ve daha fazla kontrast oluşturun.



Büyüteç ile iPad veya iPhone’unuzdaki kamerayı kullanarak ayrıntıları daha net görebilmeniz için cihazınızı doğrulttuğunuz her şeyin boyutunu büyütebilirsiniz.

Büyütme özelliği , ekrandakileri daha iyi görebilmeniz için ekranınızın bir bölümünü normal boyutundan kat kat fazla büyütebilen güçlü bir yerleşik ekran büyüteci. Mac, iPhone, iPad, Apple Watch ve Apple TV’nin yanı sıra App Store’daki tüm uygulamalarda da çalışır.

iPhone, iPad veya Apple Watch’ta Büyük Dinamik Font’u etkinleştirdiğinizde Mail, Mesajlar ve Ayarlar gibi uygulamalardaki metinler daha büyük ve daha kolay okunabilen bir boyuta dönüştürebilirsiniz.



Apple'da geliştirilen her işletim sistemine ve her cihazda işitme engeli veya işitme bozukluğu olan kişilere yardımcı olacak güçlü özellikler bulunuyor.

Ürünler erişilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandığında, daha fazla kişi sevdiği şeyleri yapma imkanına kavuşuyor.

İster gürültülü bir restoranda yemekte ister kalabalık bir derste olun, Canlı Dinleme özelliği daha net duymanıza yardımcı olmak için Made for iPhone işitme cihazlarınıza ve AirPods’unuza ince ayar yapmanıza olanak sağlıyor. Daha sessiz sohbetler içinse, iPhone veya iPad’inizi konuşan kişilere doğru yaklaştırdığınızda yerleşik mikrofon söylenenlerin sesini yükseltiyor.

Yüksek video kalitesi ve yüksek kare hızı sayesinde FaceTime işaret diliyle konuşan kişilerin kolayca iletişim kurmaları için harika bir yol sunuyor. Ve Mac, iPhone, iPad ve iPod touch’ta FaceTime yerleşik olarak bulunduğundan, sokağın karşısındaki veya dünyanın diğer ucundaki iOS, iPadOS ve macOS kullanıcılarıyla rahatça görüşebiliyorsunuz.

Gizli alt yazı özelliği, diyalogları okumak dışında herhangi bir Apple cihazında bir film izlerken size müzikleri ve ses efektlerini de görüntüleme imkanı tanıyor. Böylece herkes gerçek anlamda bir sinema deneyimi yaşayabiliyor.

Apple Watch’da bulunan Gürültü uygulaması çevrenizdeki seslerin desibel seviyelerini takip ediyor ve işitme duyunuzu olumsuz etkileyebilecek ses düzeylerinin farkına varmanıza yardımcı oluyor. Bu bilgiler Sağlık uygulamasında saklandığı için verilerinize dilediğiniz zaman erişebiliyorsunuz.

Siri; iPhone, iPad veya Mac’inizde her gün gerçekleştirdiğiniz işlere yardımcı olur. Ama Siri’yi sesli komutlar olmadan da kullanabilirsiniz. Siri’yi “Siri’ye Yaz” moduna alarak fiziksel bir klavye veya ekran klavyesi aracılığıyla soru sorabilir, anımsatıcı ayarlayabilir ve toplantı planlayabilirsiniz.

Fiziksel becerileri sınırlı kişilerin yaşamlarında daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için Apple ürünlerinde güçlü yardımcı özellikler bulunuyor. Mac’inizi yalnızca sesinizi kullanarak veya Anahtarla Denetim özelliği sayesinde tek bir dokunuşla kontrol edebiliyorsunuz. Dilerseniz Multi-Touch hareketlerini size en uygun şekilde özelleştirebilir, HomeKit özellikli aksesuarları basit komutlar vererek kontrol edebilirsiniz.

Sesle Denetim, macOS’i tamamen sesinizle kontrol etmeniz için yeni ve kullanıcı dostu bir yol sunuyor. Gelişmiş dikte ve daha fazla seçenek sunan metin düzenleme özellikleri yazı yazmayı daha pratik hale getiriyor. Basit sesli komutlar ise uygulamaları hızla açmanıza ve onlarla etkileşime girmenize olanak veriyor.

Bir yardımcı teknoloji olan Anahtarla Denetim, ekranınızdakileri kontrol etmek için yerleşik özellikleri, anahtarları, joystick’leri ve diğer uyarlanabilir cihazların kullanılabilmesini sağlıyor. Bu sayede iPhone, iPad, Mac veya Apple TV’nizle cihaza dokunmadan etkileşim kurabiliyorsunuz.

Kıstırma gibi standart hareketleri yapmakta sorun yaşıyorsanız AssistiveTouch ile bunları değiştirebilirsiniz. AssistiveTouch menüsünde tek bir dokunuşla hareketleri kişiselleştirin ve diğer özellikleri erişilebilir hale getirin.

Apple Watch, tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanmış fitness algoritmalarına sahip. Antrenman ve Aktivite uygulamaları, itme hareketlerinizi ölçerek ve motivasyonunuzu yükseltiyor. “Sürüş zamanı” gibi anımsatıcılarla halkalarınızı tamamlayabilir ve tekerlekli sandalye kullanıcılarına özel antrenmanları deneyimleyebilirsiniz.

Fiziksel klavyeyi en az sıklıkta kullanarak macOS’te rahatça gezinebilirsiniz. Tamamen kişiselleştirilebilir Erişilebilirlik Klavyesi, kullanıcılara daha gelişmiş yazma ve gezinme becerileri sunuyor. Üstelik şimdi, geliştirilmiş yazma, otomatik büyük harfe çevirme ve sözcük önerileri gibi özelliklere yeni araç çubuğu desteği de eklendi.

Farklı öğrenme biçimleri için farklı özellikler

Herkesin öğrenme biçimi farklıdır. Apple cihazları bu farklılıkları destekleyecek biçimde tasarlanıyor. Bu yüzden de, dinleyerek daha rahat öğrenen kişiler için sözcükleri ve hatta sayfaların tamamını sesli okuyabilen teknolojiler içeriyorlar. Ekran Süresi özelliği herkesin cihazlarını daha iyi şekilde kullanmasına ve yönetmesine yardımcı oluyor. Aile üyelerinizin ve sizin uygulamalarda geçirdiğiniz süreleri görebiliyor ve her uygulamaya özel süre sınırları belirleyebiliyorsunuz.

Her iPad, iPhone ve Mac öğrenmeye destek sağlayan yerleşik iletişim özelliklerine sahip. FaceTime, işaret dilini, yüz ifadelerini veya hareketleri kullananların görsel olarak iletişim kurmalarına imkan veriyor. Seçimi Seslendir, okuduğunuz sözcükleri seslendirerek dil gelişimine yardımcı oluyor. Metin Okuma, okuduklarınızı ve yazdıklarınızı duymanızı sağlayarak öğrenimi kolaylaştırıyor. Ayrıca App Store’da, TouchChat gibi, daha kolay iletişim kurmanıza yardımcı olacak birçok üçüncü taraf uygulaması da bulunuyor.



Sözcükleri duyarak okumak size daha kolay geliyorsa Ekranı Seslendir özelliği iPhone veya iPad’inizdeki belgelerde, web sayfalarında ya da mail’lerde yer alan metinleri size okuyabilir.

Yazma Geri Bildirimi açık olduğunda, siz yazdıkça iPad veya iPhone’unuz size metin düzeltmeleri ve sözcük önerileri gibi sesli geri bildirimler sunabilir. Siz de bu sayede kendinizi sadece yazdığınız şeye verebilirsiniz.

Denetimli Erişim sayesinde ebeveynler, öğretmenler veya terapistler iPad’de aynı anda sadece tek bir uygulamanın çalışmasını sağlayabiliyor ve uygulama başında geçirilen zamanı sınırlayabiliyorlar. Böylece iPad, otizmli kişiler veya dikkat ve duyu bozukluğu olanlar için bir araç haline geliyor.

Bazı öğrenciler için iPad, iPhone veya Mac’te internette gezinmek duyularının çok fazla yüklenmesine yol açabiliyor. Safari Okuyucu, görsel karmaşayı azaltarak bu durumun önüne geçiyor. Reklamları, düğmeleri ve gezinme çubuklarını kaldırıp sadece istediğiniz içeriklere odaklanmanızı sağlıyor. Ve Mac’te, özelliğin bulunduğu her web sitesinde Okuyucu’yu otomatik olarak kullanmayı seçebiliyorsunuz.



