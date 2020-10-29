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BBC Türkçe
Haber Giriş: 29.10.2020 - 08:23 | Son Güncelleme:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Google'dan doodle sürprizi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Google'dan doodle sürprizi
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Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Doodle (tema) tasarladı.

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yılı için ana sayfasını Türkiye Büyük Millet Meclisi görseliyle değiştirdi.

Arama motorunun sayfasını tıklayan kullanıcılar, 29 Ekğim Cumhuriyet Bayramı'na özel bilgilere erişebiliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Googledan doodle sürprizi

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