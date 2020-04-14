265 bin öğrenci Teams ile uzaktan eğitime başladı

Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden uzaktan eğitimde teknoloji, bağlantılı cihazlar, güvenlik ve kurumsal uygulamalar büyük rol oynuyor. Daha çok evden çalışma ve toplantı çözümlerinde öne çıkan Microsoft Teams platformu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçme sürecine destek oluyor. Office 365 içinde sunulan Microsoft Teams ile iş birliğine dayalı sınıflar oluşturmak ve profesyonel öğrenme topluluklarıyla bağlantı kurmak mümkün oluyor. Teams’te her eğitim seviyesine göre çevrimiçi derslikler oluşturulabiliyor. Uzaktan eğitimin etkili ve güvenle sürmesi için, Teams’te ders planlama, ödev takibi, öğrencilerle içerik ve kaynak paylaşma, ders kaydı, düzenli öğretmen toplantıları oluşturma ve web seminerleri düzenleme gibi eğitim çözümleri sunuluyor. Ayrıca kurumlara Microsoft Eğitimci Merkezi Üzerinden çevrimiçi eğitimci desteği, sertifika eğitimleri ve kaynak yardımı da sunuluyor.

Bu hafta itibarıyla Türkiye’de lise dengi 16 eğitim kurumunda ve 7 üniversitede yaklaşık 265 bin öğrenci Teams ile uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yaptı. Üniversitelerde rektörlük tarafından Teams ile ders işlemeye yönelik tanıtım videoları oluşturdu ve öğrencilerle paylaşıldı. Okulların IT yöneticilerine ve eğitmenlerine Microsoft uzmanlarından kurslar verildi.

Her yerde güvenli kullanım

Fortune listesindeki en büyük 100 şirketin 93'ü ve dünyanın dört bir yanındaki 44 milyon kişi günlük iş operasyonlarında Teams’ten faydalanıyor. Teams, her alanda herkese kolaylık sağlamaya devam ediyor. Dünyanın en eski yüksek eğitim kurumu olan İtalya’daki Bologna Üniversitesi, 80.000 öğrencisini yalnızca 4 günde çevrimiçi eğitime taşıdı. Amerika’da bulunan St. Luke Hastanesi hastalarıyla Teams üzerinden görüşüyor. Japonya'daki Osaka Şehrine Nisan ayında çalışmaya başlayacak olan yüzlerce çalışan, oryantasyon ve iş eğitimlerini Teams üzerinden alacak.Teams, Microsoft Kimlik ve Erişim Yönetimi, Azure Güvenlik Merkezi, Azure Gelişmiş Tehdit Koruması ve Windows Defender gibi etkin uygulamalarla güvenli bir kullanım sunuyor.

Microsoft Sertifika Programları da Teams’e taşındı

Microsoft, sertifika programları dahilinde testlerin yürütüldüğü merkezleri kapandığını bunların yerine çevrimiçi gözetim merkezleri oluşturulduğunu duyurdu. İş yaşamında çalışanlara büyük avantajlar sunan, yeni yetenekler kazandıran ve tüm dünyada geçerliliği olan Microsoft Sertifikalarını almak için eğitim programlarına kayıtlı üyeler, sınav tarihlerini de erteleyebilecek. Sertifika programı uygulayan eğitim kurumları için yeni bir danışma hattı kurulurken programlar dâhilinde yer alan tüm birebir dersler sanal eğitimcilerle verilmeye başlanacak.



