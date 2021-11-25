'25G PON' teknolojisiyle 10 kat hız

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Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç testi şöyle değerlendirdi: “Daha yüksek hız ve kapasite sağlayan teknolojiler ile değişen kullanıcı ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılayabilmeyi, bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Nokia ile test ettiğimiz ‘25G PON’ geçmiş PON teknolojilerinden farklı olarak daha yüksek bant genişliğine sahip olduğu için yaklaşık 10 kat daha yüksek hızlara ulaşıyor. Yaptığımız denemelerde de tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü olarak ise 29.1 Gbps ve üzeri hızlara ulaştık. Eriştiğimiz bu hızlar, akıllı şehir, akıllı ofis, sağlık, eğlence, güvenlik, akıllı ev konsepti gibi birçok uygulamanın daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak.”

Türkiye Nokia Genel Müdürü Özgür Erzincan testi şöyle değerlendirdi: “Fibere yapılan küresel yatırımlar, yüksek hızlı ağların getirdiği rekabet avantajının öneminin altını çiziyor. Nokia, 10Gb/s simetrik PON'da liderdir ve 25G hızlarına sorunsuz bir geçiş sağlayan tek üreticidir. Nokia'nın Quillion yonga seti ile güçlendirilmiş üç nesil PON teknolojisinin hepsini aynı anda destekleyen, Türkiye’nin ilk 25G PON ağını etkinleştirmekte olan ve Türkiye'nin en büyük fiber (FTTH) ağındaki müşterilere yüksek hızda geniş bant sağlayan Türk Telekom’u desteklemekten mutluluk duyuyoruz.

16K TV, 3D 360 derece videolar, artırılmış gerçeklik deneyimi

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25G PON teknolojisi, tek bir fiber kılından yüksek hızlarda veri indirme ve yükleme imkânı sağlıyor. Bu teknoloji ile yüksek çözünürlüklü 3D 360 derece videolar, çevrim içi oyunlar, sanal gerçeklik, 16K kalitesiyle TV izleme, artırılmış gerçeklik ve akıllı uygulamalar için gerekli yüksek bant genişliği daha verimli şekilde sağlanarak son kullanıcıların gereksinimleri karşılanacak.