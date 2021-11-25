'25G PON' teknolojisiyle 10 kat hız

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
Ekonomide kritik toplantı başladıEkonomide kritik toplantı başladı!#Merkez Bankası
Erdoğan duyurmuştu... İzmirin en büyük kentsel dönüşümü Yarın teslim edilecekErdoğan duyurmuştu... İzmir'in en büyük kentsel dönüşümü! Yarın teslim edilecek#İzmir
Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarEleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar#Almanya
Bahar öğretmene gözyaşları ile vedaBahar öğretmene gözyaşları ile veda#Manisa
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
ABden flaş aşı kararı... Dikkat Süre 9 aya düşecekAB'den flaş aşı kararı... Dikkat! Süre 9 aya düşecek #Aşı Pasaportu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
HABERLERTeknoloji Haberleri

'25G PON' teknolojisiyle 10 kat hız

#Türk Telekom#İnternet#5G
25G PON teknolojisiyle 10 kat hız

Türk Telekom, daha yüksek hız ve kapasite sağlayan yeni nesil fiber teknoloji ‘25G PON’u Türkiye’de deneyen ilk operatör oldu. Nokia ile yapılan testte; saniyede tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü ise 29.1 Gbps ve üzerine ulaşan ‘veri taşıma hızları’, değişen kullanıcı ihtiyaçlarını esnek şekilde karşılayabilecek.

Haberin Devamı

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç testi şöyle değerlendirdi: “Daha yüksek hız ve kapasite sağlayan teknolojiler ile değişen kullanıcı ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılayabilmeyi, bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Nokia ile test ettiğimiz ‘25G PON’ geçmiş PON teknolojilerinden farklı olarak daha yüksek bant genişliğine sahip olduğu için yaklaşık 10 kat daha yüksek hızlara ulaşıyor. Yaptığımız denemelerde de tek yönlü 20 Gbps, çift yönlü olarak ise 29.1 Gbps ve üzeri hızlara ulaştık. Eriştiğimiz bu hızlar, akıllı şehir, akıllı ofis, sağlık, eğlence, güvenlik, akıllı ev konsepti gibi birçok uygulamanın daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak.”  

Türkiye Nokia Genel Müdürü Özgür Erzincan testi şöyle değerlendirdi:  “Fibere yapılan küresel yatırımlar, yüksek hızlı ağların getirdiği rekabet avantajının öneminin altını çiziyor. Nokia, 10Gb/s simetrik PON'da liderdir ve 25G hızlarına sorunsuz bir geçiş sağlayan tek üreticidir. Nokia'nın Quillion yonga seti ile güçlendirilmiş üç nesil PON teknolojisinin hepsini aynı anda destekleyen, Türkiye’nin ilk 25G PON ağını etkinleştirmekte olan ve Türkiye'nin en büyük fiber (FTTH) ağındaki müşterilere yüksek hızda geniş bant sağlayan Türk Telekom’u desteklemekten mutluluk duyuyoruz.  

16K TV, 3D 360 derece videolar, artırılmış gerçeklik deneyimi

Haberin Devamı

25G PON teknolojisi, tek bir fiber kılından yüksek hızlarda veri indirme ve yükleme imkânı sağlıyor. Bu teknoloji ile yüksek çözünürlüklü 3D 360 derece videolar, çevrim içi oyunlar, sanal gerçeklik, 16K kalitesiyle TV izleme, artırılmış gerçeklik ve akıllı uygulamalar için gerekli yüksek bant genişliği daha verimli şekilde sağlanarak son kullanıcıların gereksinimleri karşılanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Telekom#İnternet#5G

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu