250 km mesafede 200 Gbps hız

Gerçekleştirilen deneme kapsamında Turkcell’in Avrupa ve Gebze Veri Merkezleri arasında Türkiye’de ilk kez uygulanan, ‘açık’ ve ‘ayrıştırılmış’ optik şebeke mimarisi kullanılarak 250 km mesafede 200Gbps hız ile veri transferi sağlandı.



Cassini Open Optical & Packet Transport olarak adlandırılan bu yeni çözüm sayesinde hızla dijitalleşen dünyanın artan fiber haberleşme ihtiyaçlarına önümüzdeki yıllar boyunca esnek, ölçeklenebilir ve güvenilir bir altyapı ile cevap sunulabilecek.

Turkcell’in denemesini gerçekleştirdiği bu yeni çözüm klasik optik şebeke teknolojilerden farklı olarak programlanabilir ve ayrıştırılmış şebeke mimarisi kullanıyor. Kullanılan yeni mimari, klasik bütünleşik yaklaşımın aksine, fiber optik şebeke üzerindeki bağımsız bileşenlerin ayrı ayrı geliştirilmesine olanak tanıyor. Bu sayede farklı donanım ve yazılım üreticilerinin çözümleri bir araya getirilerek ihtiyaçlara yönelik olarak esnek çözümler sunulabiliyor.