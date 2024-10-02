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250 binden fazla öğrenciye ulaşan proje BM’de en başarılı örnek seçildi

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#Turkcell#Dünya GSM Biriği#Turkcell Zekâ Gücü Projesi
250 binden fazla öğrenciye ulaşan proje BM’de en başarılı örnek seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 11:04

Dünya GSM Biriği (GSMA) tarafından “SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) Etki Değerlendirmesi” raporunda, Turkcell Zekâ Gücü Projesi, sosyal etki analizi çalışmasına en başarılı örnek olarak gösterildi. Söz konusu rapor, Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurul Haftası kapsamında 24 Eylül’de ABD’nin New York kentinde düzenlenen “From digital divide to digital dividend: Reviving the SDGs” (Dijital Uçurumdan Dijital Kazanca: SDG'lerin Yeniden Canlandırılması) isimli etkinlikte açıklandı.

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Turkcell’in, Türkiye’de teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe sosyal etki çalışmalarını Sosyal Değer Prensipleri’ne uygun olarak doğrulanmış şekilde yöneten ilk ve tek şirket olduğuna dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç şunları söyledi: “Turkcell olarak, teknolojinin kapsayıcı ve eşitleyici bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Toplumun bilgiye eşit erişimini sağlamayı amaçlayan projelere ve teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler yetiştirmeye de büyük önem veriyoruz. Çocukları, dijital çağda ihtiyaç duydukları becerilerle donatma hedefiyle devam eden Turkcell Zekâ Gücü Projemiz, öğrencilerimizin nitelikli bilgiye ve teknik olanaklara erişimi adına çok kıymetli. Proje kapsamında 2016’dan bu yana toplamda 7 bölgede 48 ilde, toplam 76 sınıf ile 250 binden fazla öğrenciye ulaştık. Sınıf sayısını yıl sonuna kadar 86’ya çıkaracağız.”

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile iş birliği içerisinde yürütülen Turkcell Zekâ Gücü Projesi’nde hedef; Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerini teknolojiyle tanıştırmak. Ayrıca onların yeteneklerini erken yaşta keşfedip öğrencilerin yapay zekâ, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ile bulut teknolojileri gibi çağa yön veren alanlarda eğitim almaları ve projeler geliştirmelerini desteklemek.

Şirket bu doğrultuda, özel beceri ve ilgi alanlarına göre seçilen 6-18 yaş arası çocuk ve gençlerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan MEB’e bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) Zekâ Gücü Teknoloji Sınıfları kuruyor. Bu sınıflarda dizüstü bilgisayar, 3 boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik ve robotik kodlama setleri ve alet takımları gibi olanaklar öğrencilere sunuluyor.

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#Turkcell#Dünya GSM Biriği#Turkcell Zekâ Gücü Projesi

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