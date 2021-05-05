25 bin gence ücretsiz dijital yetkinlik eğitimi

Microsoft Türkiye tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İŞKUR ile iş birliği içinde hayata geçirilen “21. Yüzyıl Dijital ve Kariyer Yetkinlikleri Programı”, 25 bin gence istihdam edilmelerini kolaylaştıracak temel dijital yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyor. Yıl boyunca, 81 ildeki Halk Eğitimi Merkezleri aracılığıyla verilecek olan kurslara katılacak olan 18-30 yaş arası gençler, 500 eğitmenin yanı sıra, özel sektör liderleri ve uzmanlarla da bir araya gelecek. Mayıs ayında başlayacak eğitimlere kaydolmak isteyenler yaşadıkları illerde bulunan Halk Eğitimi Merkezleri’ne doğrudan giderek veya https://e-yaygin.meb.gov. tr/ üzerinden başvuru yapabilecekler.

Teknolojinin fırsat eşitleyici gücüne her zaman inandığını ve kariyeri boyunca teknoloji sektöründe çalışan veya bu sektörle yolu kesişen bireylerin hayatlarının ne denli dönüştüğüne şahit olduğunu belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, MEB ve İŞKUR ile birlikte hayata geçirdikleri eğitim programıyla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’nin teknolojiyle büyümesine ve katma değer üretmesine katkı sağlamak aslında Türkiye’yi teknolojiyle büyümeye ikna etmek anlamına geliyor. Bir başka deyişle, söylediklerimizle değil, yaptıklarımızla herkesi teknolojinin gücüne ve buradaki potansiyele ikna etmek istiyoruz. Teknolojiyi herkes için erişilebilir bir araç haline getirmek ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Bu program Microsoft Türkiye için ne bir ilk ne de bir son. Öğrencilerimiz,kariyerinin başındaki gençlerimiz ve bilişim sektörünün profesyonelleri için hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitim programları, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlemeye devam edeceğiz”.

Microsoft ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile ilgili görüşlerini dile getiren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak, sadece okullarda değil, hayatın her alanında, bireyin yaşına, ekonomik durumuna veya eğitim seviyesine bakılmaksızın öğrenme etkinliğine katılımını destekliyoruz. Teknolojinin getirdiği hızlı değişimlere sahne olan günümüz dünyasında bilişim teknolojilerine yönelik bilgilerin ve dijital becerilerin geliştirilmesi giderek daha da önemli hale geliyor. Microsoft ile eğitimci ve kursiyerlerimizin bilişim teknolojileri ve dijital becerilerini geliştirmek için başlattığımız eğitim programını tamamlayanlar, iş hayatlarında kullanacakları dijital becerilerin yanı sıra, iş başvurularında kendilerine avantaj sağlayacak bir de sertifikaya sahip olacaklar” dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk ise, “Ülkemizin geleceği olan gençler için hayata geçirdiğimiz uygulamalarla gençlerimizin istihdamını güçlü bir şekilde destekliyoruz. İmzaladığımız bu protokolle, gençlerimizin; meslek seçiminin önemi ve kariyer belirleme, işveren beklentilerinin gerçekleştirilmesi, iş arama ve mülakat teknikleri gibi iş hayatına ilişkin konularda bilgi sahibi olmalarına destek olacak, iş verenlerle bir araya gelmeleri için olanak yaratacağız” dedi.

Yaklaşık 30 saatlik bir programdan oluşan eğitim kapsamında, dijital okuryazarlıktan iş hayatında kullanılan temel programlara kadar birçok konu işleniyor. 6 modüle sahip eğitim kapsamında aşağıdaki dersler veriliyor;

1) Dijital Okuryazarlık: İnternet, bulut ve dijital dönüşümle ilgili genel kültür bilgilerinin yanı sıra, bulut üzerinde ortak çalışabilme.

2) Dijitalde İçerik Oluşturma: Word ve Outlook eğitimlerinin yanı sıra; rapor, iş yazışmaları, teklif hazırlama gibi profesyonel içeriklerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken konular.

3) Temel Veri Yönetimi ve Analizi: Excel üzerinden işletmelerde kullanılan temel hesaplama ve koşul tanımlama ile tablo oluşturma.

4) Etkili Sunum Hazırlama: PowerPoint programı ve etkili sunum hazırlamanın ipuçları.

5) E-ticaret ve İşletmeleri Dijitale Taşıma: Bir işletmenin dijital dünyada varlığını oluştururken dikkat edilmesi gerekenler; kurumsal kaynak planlama (ERP) ve e-ticaret platformlarının kullanımı.

6) Kariyer Becerileri: İş arama sürecinin planlanması, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve liderlik.