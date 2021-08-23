24 saat kesintisiz bisiklet yarışı sona erdi

Türk Telekom, dünyada benzerleri büyük ilgi gören ve 24 saat süren bisiklet yarışını İstanbul’a taşıdı. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ‘Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace’ 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşti. 73 farklı takımın mücadelesinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Takım ruhu ve dayanışma, yarış boyunca öne çıkan en önemli unsur oldu.

Sporcuların büyük mücadelesine izleyicilerin de ortak olduğu yarış, bisiklet severlerden ilgi gördü. Yarış sabahı pist çocuklar dahil tüm ziyaretçilere açılırken, bisiklet severler Formula pistinde pedal çevirdi.

‘Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace’e katılan 2, 4 veya 6 kişilik takımlar, değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. İzleyenlerin de desteğiyle, gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi. “En fazla tur atan kadın sporcu” ve “En fazla tur atan erkek sporcu” kategorilerinde kazananların ödüllerini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.