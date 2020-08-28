24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezi kurulacak

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yanında bulunan bölgenin "Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı" olarak kabul edildiğini anımsattı.



Ek alan ile girişimci firmaların sanayiye daha yakın çalışma imkanı bulacağını vurgulayan Kılıç, "2007 yılında faaliyetlerine başlayan Erciyes Teknopark'ta bugün itibarıyla 244 Ar-Ge firması yer almaktadır. Kurulduğumuzdan bu yana bin 409 Ar-Ge projesi ile toplamda 1,3 milyar liralık cirosal büyüklüğe ulaşarak büyüyor ve Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolunda yeni hedeflerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Kılıç, yeni alanda 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezi kuracaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Gelişen ve büyüyen bir yapı olarak bünyemizde faaliyet gösteren firmalarımızın ofis alanlarında mümkün olamayacak boyuta ulaşan Ar-Ge projeleri için Erciyes Teknopark'ta 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezi kuruyoruz. 2020 yılı bitmeden 8 işlikli ilk merkezimizin açılışını yapıyor olacağız. Geriye kalan 16 işlikli mekanik kuluçka merkezini de 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Yeni ek bölgemiz mekanik kuluçka merkezi ölçeğinin de ötesine geçen fabrika ortamına benzer daha büyük ölçekteki teknoloji tabanlı çalışmalar için kullanılacak. Böylece Erciyes Teknopark, yeni alanında planladığı bu yapı sayesinde girişimcileri fikir aşamasından, büyük ölçekli prototip aşamasına kadar destekleyebilecek. Bu sayede teknoloji tabanlı girişimci firmalar, fiziksel ve altyapı yetersizlikleri dolayısıyla erken aşamada teknoloji geliştirme bölgesi dışına çıkmak zorunda kalmadan sanayiye daha yakın çalışma imkanı bulabilecek."



